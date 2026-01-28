Logo El Espectador
Evelio Rosero: “Mi ideal era escribir una novela con mi propia selva”

“Lluvia de frailes en la selva” es el nuevo libro del autor colombiano, uno de los invitados al Hay Festival de Cartagena, que empieza mañana.

Andrés Osorio Guillott
29 de enero de 2026 - 12:00 a. m.
Evelio Rosero, escritor bogotano y autor de libros como "Los ejércitos", "Toño ciruelo" o "La carroza de Bolívar".
Foto: Santiago Ramírez Marín

Casa de furia había sido el último libro de Evelio Rosero. Ahora, nuevamente con una novela, reaparece el autor bogotano con una historia que plantea una mirada al genocidio indígena en la conquista de América, a la idea del desarrollo, a la religión e incluso a la relación del ser humano con la naturaleza o, para ser más específicos, con la selva.

En palabras de Rosero, Lluvia de frailes en la selva es “sobre todo un parangón con la conquista de América. Para eso empleé a unos frailes que llegan al Amazonas, pero en la novela finalmente...

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
