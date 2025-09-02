No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Lo tangible y evanescente de Óscar Muñoz

El Museo de Arte Moderno de Bogotá – MAMBO presenta la obra de Óscar Muñoz, una visión sensitiva e inmersiva que hará al visitante navegar por sus imágenes.

Sandra Fernández
02 de septiembre de 2025 - 10:00 p. m.
Detalle de la obra "El Coleccionista" (2016), de Óscar Muñoz.
Foto: Juan Yaruro

El tiempo reacciona y transforma la figura: la seca, la desproporciona, la vuelve polvo, la sumerge y la diluye. No deja rastro, como si el tiempo se la hubiera devorado. La aparición de rostros, transeúntes retratados, artefactos utilizados para sostener la imagen, pero que carecen de ella; palabras que se sumergen y hechos históricos dispersos entre el polvo, son algunas visiones que se muestran en la exposición Infraleve. Memoria y fragilidad, de Óscar Muñoz.

El artista colombiano posee una trayectoria con un aporte relevante al arte...

