La materia que se transforma: exposiciones en Bogotá y el poder creativo de los materiales

"Paisajes de lo invisible", exposición de María Jimena Herrera, está ubicada en la zona de El Parqueadero en el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU). Foto: Cortesía de Alex Tafur de Idartes

La luz estalla generando espacios en blanco. Se acentúa y se disipa mientras el brillo explosivo se modifica. Poco a poco se va transformando en otro objeto, en otro lugar, en otro color, en otras formas y otras narrativas.

Desde su existencia, el artista se ha convertido en un descubridor incansable de materialidades que se acoplan a su libertad creativa. Su experiencia y su intención se basan en el azar, en atar caminos y tejer puentes. Más allá de experimentar, existe una necesidad de transformar la materia, de volverla propia y moldeable...