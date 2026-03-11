Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

La materia que se transforma: exposiciones en Bogotá y el poder creativo de los materiales

Durante este trimestre, varias galerías y espacios de arte en Bogotá presentan muestras que exploran cómo el papel, el polvo o los desechos tecnológicos pueden convertirse en nuevas experiencias artísticas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Sandra Fernández
11 de marzo de 2026 - 06:00 p. m.
"Paisajes de lo invisible", exposición de María Jimena Herrera, está ubicada en la zona de El Parqueadero en el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU).
"Paisajes de lo invisible", exposición de María Jimena Herrera, está ubicada en la zona de El Parqueadero en el Museo de Arte Miguel Urrutia (MAMU).
Foto: Cortesía de Alex Tafur de Idartes

La luz estalla generando espacios en blanco. Se acentúa y se disipa mientras el brillo explosivo se modifica. Poco a poco se va transformando en otro objeto, en otro lugar, en otro color, en otras formas y otras narrativas.

Desde su existencia, el artista se ha convertido en un descubridor incansable de materialidades que se acoplan a su libertad creativa. Su experiencia y su intención se basan en el azar, en atar caminos y tejer puentes. Más allá de experimentar, existe una necesidad de transformar la materia, de volverla propia y moldeable...

Por Sandra Fernández

Conoce más

Temas recomendados:

Exposiciones Bogotá

Arte en Bogotá

Rafael Díaz

Promesa

SGR Galería

Claudia Porras

Vestigios

Galería El Museo

María Jimena Herrera

Paisajes de lo invisible

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.