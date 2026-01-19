“Exterminio: el templo de huesos”: la secuela que sigue consolidando este universo

“Exterminio: el templo de huesos” fue dirigida por Nia DaCosta, cineasta estadounidense que también ha estado a cargo de proyectos como "Candyman" y "The Marvels". Foto: Columbia Pictures, Sony Pictures, TSG Entertainment, DNA Films, BFI, y Decibel Films

En 2002 se estrenó 28 days later (28 días después) del director británico Danny Boyle, que contaba la historia de Jim (Cillian Murphy), un mensajero que despierta de un coma 28 días después de que, Rage Virus, un virus mortal se propagara por el Reino Unido, que dejara las calles desiertas y la sociedad en ruinas, con una de las secuencias más icónicas en el cine de este siglo: una Londres desierta y llena de desesperanza.

Años después llegó a las salas 28 semanas después (2007), que intentó la reconstrucción en una zona...