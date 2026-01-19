Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Exterminio: el templo de huesos”: la secuela que sigue consolidando este universo

La nueva entrega de la saga de “28 días después” se estrenó en Colombia el pasado 15 de enero.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Daniel Rojas Chía
19 de enero de 2026 - 07:15 p. m.
“Exterminio: el templo de huesos” fue dirigida por Nia DaCosta, cineasta estadounidense que también ha estado a cargo de proyectos como "Candyman" y "The Marvels".
“Exterminio: el templo de huesos” fue dirigida por Nia DaCosta, cineasta estadounidense que también ha estado a cargo de proyectos como "Candyman" y "The Marvels".
Foto: Columbia Pictures, Sony Pictures, TSG Entertainment, DNA Films, BFI, y Decibel Films

En 2002 se estrenó 28 days later (28 días después) del director británico Danny Boyle, que contaba la historia de Jim (Cillian Murphy), un mensajero que despierta de un coma 28 días después de que, Rage Virus, un virus mortal se propagara por el Reino Unido, que dejara las calles desiertas y la sociedad en ruinas, con una de las secuencias más icónicas en el cine de este siglo: una Londres desierta y llena de desesperanza.

Años después llegó a las salas 28 semanas después (2007), que intentó la reconstrucción en una zona...

Por Daniel Rojas Chía

Conoce más

Temas recomendados:

Exterminio

Crítica cine

28 días después

28 semanas después

28 años después

Nia DaCosta

Cillian Murphy

Danny Boyle

Alex Garland

Exterminio: el templo de huesos

Estrenos Colombia

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.