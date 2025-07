Exviceministro de Cultura será acusado por presunta falsificación de diploma

Esteban Zabala se expone a una investigación y sanción penal por falsificación en documento público y privado. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Clímaco Estaban Zabala será llamado al banquillo de los acusados el próximo 30 de julio. El exviceministro de la Creatividad renunció a su cargo en julio de 2023, tras la confirmación por parte de la Universidad Externado de que no había recibido el título de magíster que figuraba en su hoja de vida. Es decir, aparentemente, falsificó su diploma de grado.

El 30 de julio a las 3:30 p.m. la Fiscalía presentará el escrito de acusación, tras tres intentos y varias dilaciones en el proceso. Ese día el ente investigador hará oficial el llamado a juicio en contra del exfuncionario del gobierno Petro. La Fiscalía imputó a Zabala el 30 de julio de 2024 por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal, aunque el exviceministro no aceptó los cargos.

Los hechos fueron revelados en 2023 a través de una investigación de Casa Macondo. Fue por un error ortográfico en el supuesto diploma de grado de la maestría en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de Colombia, de la cual, según el documento, Zabala se habría graduado el 3 de diciembre de 2020, por el que comenzaron las pesquisas.

El error por el que fue delatado se encontraba en su segundo nombre, donde una tilde reveló el engaño. El nombre “Estebán” y la forma en la que estaba acentuado despertó sospechas, pues en todos sus otros documentos, la tilde no aparecía. Más tarde, la institución de educación superior confirmó que aunque Zabala sí había cursado la maestría y había cumplido con la mayoría de sus materias, el título no le habría sido otorgado en la fecha que Zabala aseguraba.

El exviceministro tomó posesión de su cargo el 7 de marzo de 2023, con Jorge Ignacio Zorro como ministro encargado y como parte de su hoja de vida, en el apartado de “estudios superiores o posgrados”, figuraba el título aparentemente falso. En 2022, Zabala había llegado a la cartera cultural como asesor de planta de Zorro. Su experiencia en el sector cultural incluía “dos periodos cortos como contratista hace más de una década. El primero fue en la Orquesta Filarmónica de Bogotá, donde trabajó durante seis meses en 2010. El segundo, en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de la Bogotá Humana, a la que estuvo vinculado dos meses, en marzo y abril de 2012″, de acuerdo con la investigación de Casa Macondo, publicada en julio de 2023.

Casa Macondo contactó a Zabala Ramírez en 2023 para escuchar su versión sobre los documentos, a lo que el exviceministro contestó: “Qué raro [el punto de vista del Externado]. Si entras a [la página de] Función Pública, ahí ves mi hoja de vida completa con los soportes”. Cuando el medio le pidió los documentos, aseguró que estaban “en un compu” en Bogotá y que los enviaría al regresar, pues se encontraba fuera del país. De acuerdo con el medio, los documentos nunca fueron recibidos.

En las bases de datos de Función Pública no aparecen los datos del exviceministro. Esteban Zabala renunció a su cargo el 18 de julio de 2023, tras la publicación del primer artículo de Casa Macondo y por solicitud del ministro encargado, según un comunicado de prensa compartido por el Ministerio. El 6 de agosto de 2023, la Procuraduría informó en un boletín que comenzaría “investigación contra Clímaco Esteban Zabala Ramírez, Viceministro de Cultura [sic], por presuntas irregularidades relacionadas con una eventual falsedad documental y la supuesta utilización de tales documentos".

El abogado de Zabala afirmó en una entrevista telefónica con Casa Macondo que el documento sí había sido falsificado. Sin embargo, aseguró que su cliente no fue el responsable e insistió en que conocer al responsable era irrelevante, puesto que la inclusión de este título no causó daños, debido a que el cargo de viceministro no exigía al aspirante un posgrado. “Nuestra línea principal de defensa es que estamos frente a un caso de falsedad inocua”, afirmó el abogado del exviceministro.