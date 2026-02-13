Fabio Rubiano: “Uno olvida un poema o una película, pero nunca una buena obra de teatro”

Fabio Rubiano fue parte del equipo curatorial de obras nacionales en esta edición del FIAV. Foto: alberto sierra restrepo

Cada 27 de marzo el mundo entero vuelve su mirada a los escenarios para celebrar el Día Internacional del Teatro, y este año Bogotá tiene pensada una celebración especial. Ese día comenzará el Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), que reunirá en la capital 100 obras de 18 países, que se presentarán en 24 salas y en más de 11 espacios abiertos. Se trata de uno de los eventos de artes escénicas más esperados de este año, el cual busca seguir impulsando la circulación de obras colombianas junto con lo más destacado de la escena...