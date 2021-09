Falleció Cecilia Faciolince de Abad, quien estuvo casada con el médico y defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez durante 43 años. Tras el lanzamiento de la película El olvido que seremos, dirigida por el cineasta español Fernando Trueba, Faciolince recordó en una entrevista que “desde que lo conocí [a Abad Gómez] dije ‘con un hombre así es que quisiera casarme’; le dije, y él me dijo que no, que era mejor que me buscara otro que tuviera más platica”.

En esa producción, la actriz Patricia Tamayo interpretó a Faciolince y, sobre la complejidad de representar al personaje, afirmó que “fue muy bonito porque tuve la suerte de interpretar a un personaje con el que me pude ver en varias oportunidades. Me vi con Cecilia antes de empezar el rodaje durante cuatro meses. Fue un trabajo de campo intenso y lleno de enseñanzas. Hacerle honor a esta mujer fantástica y a esta familia fantástica fue muy bonito. Un reto que asumí con una sonrisa en la cara y en el corazón”. Según Tamayo, ese ha sido el papel más importante de su carrera artística.

Le puede interesar: ‘Las recetas de mis amigas’, un espacio para hablar con Cecilia Faciolince de Abad y Héctor Abad

La gastronomía: una pasión de Cecilia Faciolince de Abad

El pasado 11 de diciembre de 2020 se realizó el encuentro “Las recetas de mis amigas”, un evento en el que participaron Cecilia Faciolince de Abad y Héctor Abad Faciolince, donde hablaron del más reciente libro de la escritora y apasionada por el arte gastronómico.

“Dudé mucho si embarcarme o no en este trabajo diez años después de su publicación original, pero con la ayuda de mi hija Clarita y de Marta Restrepo encontré el ánimo necesario para hacerlo. Cuando veía a mis amigas siempre se quejaban de la dificultad de encontrar las recetas en la versión original. Tenían toda la razón y lo hemos resuelto. También me animé a hacer nuevas recetas, probarlas y ofrecerlas en reuniones familiares y las he incluido en este libro. Con todo cariño les ofrezco esta nueva edición”, dijo Cecilia Faciolince de Abad.

Le sugerimos leer la entrevista con Héctor Abad Faciolince a propósito de la película “El olvido que seremos”

En ese encuentro, Abad Faciolince habló de lo que recuerda de las preparaciones que le hacía su mamá durante su infancia, anécdotas familiares, su trayectoria y libros. “Algunos de mis más remotos recuerdos de infancia son en la cocina: mi mamá acaba de hacer crema inglesa, merengues o bizcocho de naranja y me deja limpiar la olla con el dedo índice, que yo me chupo minuciosamente. Después la veo dando clases de cocina a un grupo de amigas en unos mesones pulidos que ponía al borde del patio. No exagero si digo que vengo comiéndome su comida desde el día en que nací”, reveló Abad.