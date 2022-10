Falleció el actor Robbie Coltrane, quien encarnó a Hagrid en la saga Harry Potter

El actor británico Robbie Coltrane falleció hoy en Escocia. EFE/EPA/DANIEL DEME Foto: EFE - DANIEL DEME

El agente de Robbie Coltrane confirmó hoy la muerte del actor, falleció en un hospital cerca a su hogar en Labert, Escocia. El actor que dio vida al gigante Rubeus Hagrid en la franquicia de Harry Potter había tenido problemas de salud durante los últimos dos años.

“Robbie probablemente será mejor recordado en las próximas décadas como Hagrid... un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual, provocando un flujo de cartas de fans cada semana durante más de 20 años”, dijo su agente.

Robbie Coltrane era el nombre artístico de Anthony Robert McMillan, nacido el 30 de marzo de 1950 en Glasgow. El actor y comediante estudió primero en una escuela de artes en su ciudad natal, con la intención de ser artista, y luego se trasladó a Edimburgo para continuar con su educación en el Moray House College of Education. Luego de que sus intentos de convertirse en artista no dieron fruto comenzó a interesarse por la comedia.

Cuando comenzó a actuar en Londres fue que cambió su apellido en honor a la leyenda del jazz John Coltrane. Los primeros créditos que aparecen a su nombre fueron en la televisión en programas como Flash Gordon, Blackadder y Keep It in the Family. Coltrane ganó durante su carrera cinco premios Bafta de la Academia de cine y televisión británica, tres de ellos de manera consecutiva, entre 1994 y 1996, por su participación en la serie “Cracker”.También apareció en los filmes de James Bond “GolenEye” (1995) y “The World is not Enough” (1999), y fue nombrado en 2006 Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II.

“Personalmente, le recordaré como un cliente siempre leal, así como a un fantástico actor, con una inteligencia forense y un ingenio brillante. Después de haber sido su agente durante cuarenta años, le echaré de menos”, expresó Wright.

