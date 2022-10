Falleció el crítico argentino Noé Jitrik en Pereira

Foto: Eder Rodríguez

Noé Jitrik falleció en Pereira luego de haber permanecido hospitalizado allí durante un mes debido a un accidente cerebrovascular. El escritor, ensayista y crítico había viajado con su familia a Colombia para dar unas conferencias y luego regresaría a Argentina. Durante su vida muchos quisieron verlo ganar el premio Nobel de Literatura y, a principios de este año, un grupo de artistas envió una carta a la Academia Sueca argumentando que Jitrik debería ser considerado para el galardón por su “escritura original y sorprendente”.

Falleció en Pereira el crítico y ensayista argentino Noé Jitrik. Desde hace varias semanas estaba internado en una clínica de la ciudad. Fue varias veces candidato al Nobel de Literatura. Que la tierra le sea leve, maestro. Gracias por lo enseñado. — Abelardo Gómez Molina (@Abelgomo) October 6, 2022

Entre los firmantes de la carta se encontraban los nombres de Luisa Valenzuela, Roberto Ferro, Mempo Giardinelli, Luis Felipe Noé, la mexicana Elena Poniatowska y la chilena Diamela Eltit, entre muchos nombres destacados de distintos ámbitos como el biólogo Alberto Kornblithh.

El escritor Mempo Giardinelli le dijo al diario argentino La Nación: “Qué dolor, qué dolor, aunque era previsible. A mí se me va un amigo-hermano mayor, un verdadero maestro con quien en los últimos cuarenta y cinco años estuvimos siempre cerca, en el exilio y en nuestra patria, compartiendo literatura y pensamientos nacionales. Con Noé se me va otro de mis padres. Todos estos días he estado pendiente de su agonía, lo que fue una manera de tenerlo presente. Y no sin una pizca de culpa porque quizás debí insistirle cuando me dijo que viajaba a Colombia y le sugerí que no fuera. Él se rio con ese espíritu juvenil que siempre tuvo a la par de su indoblegable espíritu crítico, y me dijo que no me preocupara, que estaba feliz de volver a viajar al exterior”.

La noticia de su fallecimiento llego por el tweet de Margo Glantz, amiga del escritor. En entrevista con el medio argentino Jitrik había dicho que: “Los lectores son una enorme minoría. A mí me parece que la lectura siempre ha sido la palanca del cambio. En esta indiscriminación del libro, en esta industria parece que eso ya no ocurre, es excepcional que algo tenga esa fuerza para cambiar, pero individualmente, sí. A lo mejor soy un poco platónico en esto, pero si no hay filosofía en una sociedad, si no hay literatura, la ciencia va a ser endeble”

Jitrik nació en Buenos Aires el 23 de enero de 1928. Se destacó por ser crítico literario, poeta, ensayista y narrador. Desde 1953 colaboró con la Revista Contorno y algunos de sus poemarios son: Feriados (1956) y El año que se nos viene y otros poemas (1959). Entre sus ensayos destacan: Leopoldo Lugones, mito nacional (1960) y Horacio Quiroga. Una obra de experiencia y riesgo (1960).

