Falleció el editor y escritor colombiano Karim Ganem Maloof

Este miércoles se conoció en redes sociales la noticia del fallecimiento del periodista, escritor y editor sanandresano Karim Ganem Maloof, quien recientemente había publicado su primer libro, “Calor residual”.

Según el medio ElIsleño.com, el deceso del periodista de 32 años se habría dado el martes de esta semana, aparentemente por un infarto fulminante.

Recientemente, fue el encargado de dirigir el equipo editorial de la Comisión de la Verdad, además de ser editor general de su informe final. Ganem fue editor en jefe de la revista cultural El Malpensante, cuyo fundador, Andrés Hoyos, lamentó el fallecimiento en redes sociales.

Nos duele muchísimo tener que dar la despedida a Karim Ganem Maloof, quien trabajó años con nosotros en El Malpensante. Un abrazo a sus amigos y deudos. — Andrés Hoyos (@andrewholes) March 8, 2023

“Mi último texto en la revista tiene 16 mil palabras y ocupa la mayor parte del número. Lo publicamos hace dos meses, unos días antes de que decidiera retirarme del lugar en que soñé escribir, donde he estado seis años y medio, los últimos cuatro como el editor en jefe. En este tiempo han pasado y quedado muchísimos libros, revistas, talleres, festivales… también son muchas las personas talentosas y valiosas con las que me he cruzado en esta redacción y que ahora son parte de mi familia”, afirmó el editor en redes sociales en su despedida de El Malpensante.

Los escritos de Ganem fueron reconocidos dentro del periodismo gastronómico, llegando a ganar un Premio Simón Bolívar en 2020 por el texto “El cordero crudo de El Vegano Arrepentido”, publicado en El Malpensante. Sus textos también fueron publicados en este periódico, como Para servir con la punta de una llave y “Basket pepper”.

El último 1 de febrero su primer libro, “Calor residual”, un compilado de ensayos culinarios de Ganem y otros textos inéditos, salió a la venta bajo la editorial Hammbre de cultura.

“Es protagonista la otra lengua, aquella en la que Karim Ganem Maloof escribe con la misma pasión con la que prueba los sabores del mundo, y que paladeamos como un manjar exquisito, porque despliega en cada crónica su infinita riqueza, salpicada de asociaciones iluminadoras, de adjetivos precisos aun en su repentina desmesura y en su imaginación desbordada, de frases que caen con una contundencia reveladora o de imágenes que pasan rozando la poesía”, reza parte del prólogo, escrito por Piedad Bonett, difundido por Hammbre de cultura en su página web.

Jaime Monsalve, jefe musical de la Radio Nacional de Colombia y columnista en El Malpensante con el espacio “El ruido y las nueces”, lamentó la partida de Ganem Maloof en redes sociales: “Si hay memoria en las letras, cada una de ellas encerrará su recuerdo de enorme editor, gran consejero y excelso gastrónomo”.

