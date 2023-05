Falleció el maestro Francisco Cristancho Hernández

Franciso Cristancho fue violonchelista de la Orquesta Sinfónica de Colombia durante nueve años. Foto: KikeBarona

Después de varias semanas de hospitalización, y la esperanza de sus hijos en su recuperación, el intérprete, compositor, arreglista, pedagogo y director bogotano falleció este 5 de mayo en Bogotá. “Desde la Filarmónica de Bogotá rendimos un homenaje al invaluable legado del maestro Francisco Cristancho Hernández (1941 - 2023), quien dedicó su vida a la música, dejando un legado enorme en la cultura colombiana, herencia que protegeremos siempre”, dice en un comunicado.

Como lo contó Irene Littfack para este medio, “Pachito”, como lo conocen sus amigos más cercanos, nació en Bogotá el 18 de febrero de 1941 y se crio en un ambiente musical junto a su padre, Francisco Cristancho Camargo; su madre, doña Sofía Hernández, y su hermano menor, Mauricio Cristancho, también violinista, compositor y pedagogo. Su padre componía, tocaba la guitarra y el trombón, y cuando Francisco tenía siete años, decidió emprender viaje con toda su familia por varias ciudades de Venezuela y Brasil. “El sitio que más le gusto a mi papá fue Río de Janeiro. Allá vivimos un año en un hotel que se llamaba O’ Globo. En todo ese tiempo, mi mamá me enseñaba lo del colegio y mi papá me enseñaba música. Me acostumbré a verlo estudiar y, cuando menos pensé, yo leía música muy bien”, recordó el maestro con pleno detalle en una entrevista realizada en 2022.

Según registros del periódico Sietedías Boyacá, la carrera artística de Cristancho Hernández empezó a los 10 años bajo la guía de su padre, en un hogar en el que siempre estuvo en contacto con las tradiciones andinas. “Hablar del maestro es referirse a la labor de toda una vida dedicada a la música colombiana como pianista, violonchelista, compositor, arreglista especializado en música colombiana y latinoamericana, director, gestor cultural, pedagogo y fundador de organizaciones musicales, educativas y artísticas”.

Cristancho estudió en el Conservatorio Nacional de Música de la Universidad Nacional y fue violonchelista de la Orquesta Sinfónica de Colombia. Fueron más de 40 las obras musicales que compuso, además de 1.700 arreglos y 15 producciones discográficas dedicadas a la música colombiana.

Además de ser parte de la Sinfónica de Colombia, el maestro tocó en la orquesta de Luis Biava y fue primer violonchelo de la Orquesta Colombiana de Arcos de Blas Emilio Atehortúa. Fundó y dirigió el Centro de Orientación Musical, la Coral Colombiana y los grupos vocales Iza y Sugamuxi, la Banda Sinfónica de Bogotá, el Centro de Documentación del Tolima y el Taller Musical Francisco Cristancho. Además, fue director de las bandas sinfónicas de Boyacá y Tolima, así como del Departamento de Música de la Universidad Pedagógica de Tunja.

