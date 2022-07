Falleció la actriz Nichelle Nichols, que encarnó a Nyota Uhura de “Star Trek”

La actriz Nichelle Nichols causó un gran impacto en la cultura popular con su papel en la serie de Star Trek. EFE/EPA/ERIK S. LESSER Foto: EFE - ERIK S. LESSER

“Siento informarles que una gran luz del firmamento ya no brilla para nosotros como ha hecho durante tantos años. Ayer por la noche, mi madre, Nichelle Nichols, sucumbió a causas naturales y murió”, escribió en Facebook el hijo de la actriz, Kyle Johnson. “Sin embargo, su luz, como las galaxias antiguas que ahora se ven por primera vez, permanecerá para que nosotros y las generaciones futuras disfrutemos, aprendamos e inspiremos”, escribió Johnson. “La suya fue una vida bien vivida y como tal un modelo para todos nosotros”.

El mensaje estaba acompañado de una foto de la estrella que Nichols tiene en el Paseo de la Fama de Hollywood, en Los Ángeles, y sobre la que se veía un ramo de rosas.

La interpretación de Nichols del papel de Uhura contribuyó a romper las barreras raciales de la televisión al mostrar a una mujer afroamericana en una posición de autoridad. Nichols, además, compartió con el actor William Shatner (el capitán Kirk) uno de los primeros besos de una pareja interracial de la televisión estadounidense. Lo hicieron en el episodio “Plato’s Stepchildren”, emitido en 1968, en medio de la batalla por los derechos civiles de los afroamericanos en Estados Unidos.

“Cada vez que me sentaba frente a mi consola en el puente del Enterprise, sentía que estaba en el siglo XXIII, que era Uhura. La promesa de ese universo imaginario era real para mí”, escribió Nichols en su autobiografía de 1994, Beyond Uhura: Star Trek and Other Memories. “Todavía estoy muy orgullosa de Uhura: orgullosa de quién fue (o será) y lo que representó, no solo en su tiempo sino también en el nuestro, y en el de las personas que descubrirán Star Trek dentro de unas décadas”.

Nichols tenía intención de dejar la serie después de su primera temporada para trabajar en Broadway, según contó en varias entrevistas posteriormente; pero, el reverendo y líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. le hizo cambiar su opinión.

Según explicó, Luther King Jr. le dijo que su papel en la serie de "Star Trek" estaba mostrando a los niños y mujeres de la comunidad afroamericana en EE.UU. que ellos podían tener los mismos derechos que los blancos y que, por eso, debía continuar actuando y dando vida a Nyota Uhura.

Su presencia en televisión tuvo influencia en otros actores como la afroamericana Whoopi Goldberg, quien en varias ocasiones ha dicho que cuando era niña y veía "Star Trek" solía gritar a su familia: "Vengan, vengan rápido. ¡Hay una mujer negra en la televisión y no es una criada!".

Tras su papel en “Star Trek”, Nichols continuó su trabajo como actriz en diferentes producciones como “Truck Turner” y durante unos años exploró el mundo musical con dos álbumes. Más adelanta trabajó como portavoz para la NASA, donde buscó inspirar a una nueva generación de “intrépidos” astronautas con ganas de aprender, según explica la web oficial de la actriz. Con la organización también creó el programa “Women in motion”, para reclutar mujeres o personas pertenecientes a minorías para trabajar en la asociación espacial.

Durante los últimos años de su vida se vio envuelta en una batalla legar por su tutela, la cual estaba en poder de su manager y que fue disputada por su hijo. La disputa también involucró a su amiga, Angelique Fawcett, quien consideraba a Nichols como familia y peleaba por derechos de visita.