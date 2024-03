Fascismo sin Shoah (I)

El 7 de octubre de 2023 comenzó la guerra entre Israel y Hamás. Es la escalada más sangrienta del conflicto más amplio desde mayo de 2021, con cientos más heridos en ambos lados. Foto: Foto: AFP - MAHMUD HAMS

Comencé a escribir este ensayo un mes y un día después de que Israel comenzara su ofensiva genocida en Gaza, tras los ataques de Hamás el 7 de octubre de 2023. Para ese momento, incluso quienes insistían en defender y apoyar a Israel no podían ocultar que lo hacían solamente por el cinismo que exige la política o, peor aún, por un convencimiento profundo de que someter a un pueblo entero a semejantes grados de crueldad es legítimo.

Durante los más de 3 meses que le ha tomado a un considerable número de personas entender, o peor: resignarse a aceptar, que lo que estamos viendo es un genocidio, Israel ha matado a 26.751 personas, entre las que se cuentan al menos 10.000 niños. En los términos del utilitarismo liberal, esto equivale a 23.5 palestinos asesinados por cada uno de los 1.139 israelíes que murieron en los ataques del 7 de octubre a manos de Hamás y del Ejército Israelí. Quién sabe cuánto más aumentará esa proporción, según sienta Netanyahu, que puede seguir intensificando el genocidio sin consecuencias de ningún tipo.

Pero no quiero hablar de la Nakba, el genocidio palestino (actualmente en fase de intensificación), sino del genocidio que vivió el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, cometido por el régimen Nazi con la colaboración de amplios sectores políticos y sociales de los países que ocuparon. En la cultura popular se le conoce como el Holocausto, pero los judíos lo llaman la Shoah. Se trata del hecho histórico más representado y referenciado para las sociedades occidentales a partir de la segunda mitad del siglo XX. La Shoah se ha erigido como un punto de inflexión para Occidente entero.

De manera deliberada y cuidadosamente planeada, el régimen Nazi organizó el aparato industrial alemán y lo puso al servicio del exterminio. Cuando finalmente fue detenida, la Solución Final (que era como los nazis llamaban al genocidio que cometían) había aniquilado, en el nombre de una inexistente pureza racial y de la realización de un destino supuestamente prescrito en el orden natural de la existencia, a más de 6 millones de judíos europeos y a, por lo menos, 5.5 millones de poblaciones no-judías en campos de concentración y de exterminio en distintas regiones de Europa. En cuanto comenzó a saberse la magnitud de los crímenes del nazismo, y de sus colaboradores en Francia, Países-Bajos, Dinamarca, el Holocausto se convirtió en el objeto de estudio más importante para el pensamiento occidental de la segunda mitad del siglo XX. Las potencias occidentales necesitaban explicarle al mundo, y a sí mismas, sobre todo, cómo había sido posible una maldad semejante, cómo un proyecto tan brutal, tan devastador, tan maligno había ocurrido con el consentimiento más o menos explícito de varios sectores sociales y políticos en Alemania y en los países ocupados o aliados.

No existe un enemigo más identificable ni al que sea tan fácil antagonizar y posicionarse moralmente. El nazismo es malo. ¿Por qué es malo? Porque intentó aniquilar a los judíos. Adolf Hitler o cualquier otro miembro de la cúpula Nazi son los villanos por excelencia. Todo el que se oponga a ellos ha de ser bueno, porque los nazis son la definición misma de maldad. Solo un nazi pensaría en cometer un genocidio. No existe un ejemplo más paradigmático de maldad, de sinrazón, de crueldad, de eso se ha encargado la integralidad de la industria cultural occidental.

En principio, esto no es algo indeseable. Todas las sociedades necesitan referentes categóricos de moralidad. Imágenes, historias, mitos, personajes que sirvan como referentes de lo bueno y lo malo. Pero que el ejemplo paradigmático de maldad de las sociedades occidentales sea la Shoah no es el triunfo de la memoria de sus víctimas, que han trabajado por defenderla y dignificarla, ni tampoco es una consecuencia de la intensidad excepcional del Holocausto, sino, me temo, la construcción de un altar.

Las potencias occidentales han hecho de la Shoah un altar para expiar su culpa. Y ante este altar juran cada tanto nunca más cometer genocidio y repiten que el mundo puede estar tranquilo, porque solo un nazi pensaría en aniquilar a un pueblo, y que mientras haya democracia liberal es muy improbable que haya otra Shoah o algo que se le parezca. Ante este altar se han erigido instituciones y se han firmado acuerdos internacionales, se han escrito tratados de diplomacia multilateral y de Derechos Humanos. Pero debajo de este se oculta lo que las sociedades de las potencias occidentales se niegan a reconocer: que ni la Shoah ni el fascismo son excepcionalidades históricas, sino una expresión lógica e intensa de los afectos que subyacen al proyecto moderno-liberal.