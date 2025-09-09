Federico García Lorca: poeta y dramaturgo comprometido con lo popular y social

Federico García Lorca es reconocido por ser uno de los exponente de la "Generación del 27", un grupo de poetas que incluyó también a Dámaso Alonso, Rafael Alberti y Pedro Salinas, entre muchos otros. Foto: Archivo Particular

¡Ay, Harlem! ¡Ay Harlem! ¡Ay Harlem!

No hay angustia comparable a tus ojos oprimidos,

a tu sangre estremecida dentro del eclipse oscuro,

a tu violencia granate, sordomuda en la penumbra,

a tu gran rey prisionero en un traje de conserje.

“El rey de Harlem”

Poeta en Nueva York

Federico García Lorca fue un poeta nato que supo fusionar lo popular y lo culto; lo antiguo y lo nuevo; lo espontáneo y lo reflexivo; lo español y lo universal. Pero, además, sus versos transgredieron la usanza del momento al resucitar el romance tradicional y...