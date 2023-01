Felipe Aljure sobre imagen del FICCI: “Las reacciones se reciben con optimismo”

Según Felipe Aljure, director de películas como "La gente de la universal", la decisión de hacer la imagen del festival con Inteligencia Artificial se debe a la preocupación por la resistencia al tema: "Es que esto no ser irá en un año o dos, esto empeorará, así que hay que mirarlo y discutirlo y hacer algo con las alarmas sobre estas máquinas". Foto: Arturo Rodriguez

Este tema de la Inteligencia Artificial se desprende del “Ciberfeudalismo” el tema en el que se centrará esta edición número 62 del FICCI, comencemos por ahí…

Nosotros venimos construyendo una preocupación a lo largo de los últimos años, no solamente a través del FICCI, sino de la vida. La construcción del “Ciberfeudalismo”, que es el tema de la edición del festival de este año, tiene unos terratenientes en un lado, y un campesinado electrónico en el otro, y en este es donde creo que estamos nosotros los ciudadanos o los que no tenemos chequeras poderosas. Esto nos preocupa, pero aclaro que no es una diatriba contra el mundo digital: ¿quién no la valora y no reconoce que la virtualidad tiene unas ventajas enormes? En los últimos años, se ha constituido una tenencia del catastro digital en manos de muy pocas personas. Cuando tenías el feudalismo, siempre había una opción de irse a una tierra lejana, baldía o mala, pero el territorio digital solo es construido por los que tienen la chequera para eso. Estás en manos de los 3.000 grandes empresarios capaces de generar territorio digital y esa es una preocupación que tenemos. Cuando piensas, por ejemplo, en el caso de la televisión en el pasado, crees que es muy similar: te mantenía entretenido, te mostraba comerciales, etc. Pero no, hay muchas capas de diferencia. Había horarios y el televisor se compartía en muchas ocasiones. Ahora no. Se sabe absolutamente todo lo que haces de manera individual, y sí, es una manera mucho más eficiente (o invasiva) de vender, pero esa herramienta termina sirviendo para generar movimientos ideológicos y políticos. Hay un poder para distorsionar, manipular, es decir, hay una amenaza latente a la democracia. Luego se comienzan a hablar de los metaversos. Entonces nos venden cosas allá, en ese lugar, pero esa plata se la gastan acá, en este universo. Ahí se comienza a generar un patrón para revisar.