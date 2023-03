Felipe Andrés Forero es Ingeniero Naval Electrónico con Maestría en Administración de Empresas. Foto: Archivo particular

Soy un colombiano romántico con vocación de servicio como herencia genética. He buscado ser útil para otros. Disfruto de la buena música, de los deportes, especialmente el tenis y el automovilismo. Me encanta la aviación: construyo aeromodelos. Me considero una persona seria, introvertida, pero cordial.

Orígenes

Abuelos