Felipe Román Lozano: “Quise volver ‘La Vorágine’ un homenaje a los pueblos que ya no están”

Felipe Román Lozano ha estudiado por más de 15 años “La vorágine”, novela de José Eustasio Rivera.
Foto: Cortesía
Tiempo atrás, “La Vorágine” ya había pasado por las lecturas de Felipe Román Lozano, y fue conformando su tesis, que volvió a la novela de José Eustasio Rivera y empezó a darle otro significado. Pero no fue un retorno directo, sino que llegó nuevamente a ella por su lectura de “El Corazón de las Tinieblas”, de Joseph Conrad.
“Fue cuando retomé ‘La vorágine’ y creció ese amor por esas dos obras, porque yo he venido trabajando en ella desde mi tesis de pregrado y después en dos maestrías y en el doctorado. He ido desarrollando mucho esa...
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