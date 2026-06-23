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Felipe Román Lozano: “Quise volver ‘La Vorágine’ un homenaje a los pueblos que ya no están”

“Papunagua”, obra ganadora de la beca “Reimaginando ‘La Vorágine’”, reescribe la novela de José Eustasio Rivera y reivindica a los pueblos indígenas con un retrato de país que sigue dándose desde la selva.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
24 de junio de 2026 - 12:33 a. m.
Felipe Román Lozano ha estudiado por más de 15 años “La vorágine”, novela de José Eustasio Rivera.
Felipe Román Lozano ha estudiado por más de 15 años “La vorágine”, novela de José Eustasio Rivera.
Foto: Cortesía

Tiempo atrás, “La Vorágine” ya había pasado por las lecturas de Felipe Román Lozano, y fue conformando su tesis, que volvió a la novela de José Eustasio Rivera y empezó a darle otro significado. Pero no fue un retorno directo, sino que llegó nuevamente a ella por su lectura de “El Corazón de las Tinieblas”, de Joseph Conrad.

“Fue cuando retomé ‘La vorágine’ y creció ese amor por esas dos obras, porque yo he venido trabajando en ella desde mi tesis de pregrado y después en dos maestrías y en el doctorado. He ido desarrollando mucho esa...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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