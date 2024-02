Feminidad convertida en música

Mariana Moreno "More" llegó de Cali a Bogotá a los 17 años y estudió música en la Escuela de Música, Medios, Arte y Tecnología./ Cortesía: More.

¿Cómo nació “Toma pa’ que te enamore”, su nuevo sencillo?

Nació en una sesión con Ri, quien es el productor con el que colaboré para esta canción, que llegó en un momento en el que estaba celebrando el conocerme a mí. Esta producción se volvió mi carta de presentación y de reconocimiento de algunas de mis cualidades: coqueta, chistosa y arriesgada. Además, está inspirada en “More”, la canción de Zion & Lennox, que me la cantaban en el colegio porque ese ha sido siempre mi apodo.

¿Qué espera que transmita esta canción a los oyentes?

Esta es una canción sensual, pero también es una invitación a ser abiertos en temas como el coqueteo, en especial, que ha sido algo reprimido para las mujeres. En mi proyecto siempre he tenido la intención de buscar referentes y apelar a la historia, por lo que he querido rescatar el legado de nuestras ancestras, como las brujas, que fueron personajes que se dibujaron de una manera negativa, cuando en realidad eran otra cosa. Así como ellas, no me gusta seguir las normas impuestas; hago las cosas como las siento y creo.

¿Es decir que la exploración musical es también una indagación personal?

Sí, todo el tiempo me cuestiono y más en el camino que hay que recorrer en la música siendo mujer, porque es diferente. He tenido que madurar, ponerme en mi lugar y entender mi valor para no permitir cosas que pasan en el sector profesional. Ha sido un redescubrimiento de mi feminidad y la fuerza que existe allí.

Hablemos de su participación en el Festival Estéreo Picnic. ¿Qué significa esto para su carrera?

Yo creo que soy bruja, porque un día yo estaba hablando con una amiga y le juré que el próximo año iba a tocar en el Estéreo Picnic, y una noche, cuando iba a salir de fiesta, me llegó la invitación para hacer parte de esta edición. En ese momento, yo no entendía lo que estaba pasando y solo temblaba. A pesar de que era consciente de que estaban pasando cosas importantes en mi proyecto, pensaba en que quizás había mejores propuestas. Luego, entendí que esto es una apuesta por los sonidos más allá de la trayectoria o las cifras, y eso me motivó a creer que sí se pueden lograr esos sueños más ambiciosos.

En general, ¿cómo ve el apoyo de la industria musical hacia los artistas emergentes y locales?

Siempre todo puede ser mejor y hay mucho por lo que trabajar. Sin embargo, en mi caso, esta oportunidad del FEP me ha abierto otras puertas y le ha dado un valor importante a lo que llevo haciendo desde hace tiempo. Creo que hace algunos años no hubiese pasado esto de que los eventos hicieran promoción a los artistas nacionales y les dieran un lugar.

¿Considera que el fenómeno de la viralidad y las tendencias en redes sociales afectan la esencia o confianza de un artista emergente?

Eso depende de quién está detrás del proyecto, pero de alguna u otra forma eso sí te afecta y te hace cuestionar, y más si quieres vivir de esto, como yo. Pero eso no significa que vaya a hacer cosas que no quiero y no me representan. Hay que realizar un balance entre lo conceptual, lo romántico y lo empresarial, y así, encontrar la manera y el camino que se alinee a los pilares y esencia del proyecto.

¿Y cuál es la esencia de More?

Mi música es el resultado de quien soy yo, por eso los relatos de las mujeres son importantes, al igual que lo latino, de ahí que no me encasille en un género, porque tomo de referencia todos los lugares en los que he vivido. Dejando esto claro, digo que la esencia de More es la de una mujer fuerte, que lucha contra muchas cosas, pero que con el arte las transforma.

¿Qué le ha inspirado Cali, la ciudad donde creció?

Mi historia ha influido toda mi carrera. Mis papás son paisas, nací en Brasil, pero me críe en Cali, lo que me dio una visión más global sobre la vida y la música. Por ejemplo, yo veía a mis papás escuchar salsa, pero luego jazz o blues. Crecí queriendo ser como Aretha Franklin o Whitney Houston, pero también era salsera, por lo que tuve claro que debía tener mi propia personalidad, así que forjé un carácter, el cual últimamente me han dicho que es muy caleño.

