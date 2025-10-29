Feria del Libro de Cali 2025: eventos y programación del 29 de octubre

Escucha este artículo
En su décima edición, la Feria Internacional del Libro de Cali 2025 rinde homenaje a Colombia como país invitado, después de haber contado con naciones como Japón, México y Francia. Reconocer a Colombia como eje de una feria internacional representa, además, una invitación a valorar la fuerza del español como puente cultural y a celebrar la creación literaria en todas sus formas.
El evento también contará con una nueva zona infantil y un auditorio permanente dedicados a actividades familiares que promueven la lectura desde la niñez.
La feria cuenta con entrada libre desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Además, permite el ingreso de mascotas.
Programación de la Feria del Libro de Cali 2025 | Miércoles 29 de octubre
Ver para leer
- Presentación del libro “Sí hay infierno, sí hay diablo, sí hay karma”, de Samael Aun Weor
A cargo de Lorena Leyes (AGEAC Librum Colombia).
Auditorio TQ | 3:00 a 3:45 p.m.
• Presentación de las obras “Contra la oscuridad” y “Bajo las estrellas”, de Catalina Estrada y Camilo Jaramillo
A cargo de Diego Aristizábal y Luisa Restrepo.
Auditorio Celsia | 5:00 a 6:00 p.m.
• Taller “Los tótems de nuestro mundo”
A cargo de El Jardín de Sakura.
Carpa Infantil | 5:30 a 6:15 p.m.
• Celebración de los cinco años del Club de Lectura Celsia
A cargo de Diego Aristizábal.
Auditorio Celsia | 6:00 a 7:00 p.m.
• Presentación del libro “Los ojos del señor oscuro”, de Jhon Darry Arias
Carpa Infantil | 6:30 a 7:15 p.m.
• Presentación del libro “La epopeya de los hijos de Changó en las Américas”, de Darío Henao Restrepo
Participan Alexander Erazo, Gabriela Cantor y Jaisully Durán.
Auditorio TQ | 7:00 a 7:45 p.m.
Colombia, país homenajeado
• Conversatorio “La vorágine: 100 años de lecturas”
Participan María Alejandra Pautassi y Carlos Guillermo Páramo.
Organiza Banco de la República.
Auditorio Colombia | 2:00 a 2:45 p.m.
• Conferencia “Del dolor al canto: la herencia de Barba Jacob”
A cargo de Juan Fernando Aguilar.
Auditorio Colombia | 5:00 a 5:45 p.m.
• Presentación del libro “Afrodiasporidad”, de William Mina Aragón
Auditorio Colombia | 6:00 a 6:45 p.m.
Bibliotecas
• Presentación del libro “La vida es fascinante, solo hay que mirarla con las gafas correctas”, de Sofía Zapata
Carpa Bibliotecas que Tejen | 2:00 a 3:00 p.m.
• Cineforo “Pura Sangre” — Homenaje a Ciudad Solar y al director Luis Ospina
A cargo de Camilo Antury y Kindy Maya.
Carpa Bibliotecas que Tejen | 3:00 a 5:00 p.m.
• Conversatorio “Hacia una política pública LEO en Cali”
Participan Leidy Johana Higidio, Didier Álvarez, Luis Bernardo Yepes y Alexandra Patiño.
Carpa Bibliotecas que Tejen | 5:00 a 7:00 p.m.
Pensar el hoy
• Conversatorio “Aula Global IAI: innovación educativa para cerrar brechas de aprendizaje”
A cargo de Fundación Carvajal.
Auditorio Scarpetta Gnecco | 2:00 a 3:45 p.m.
• Encuentro de género y bibliotecas
A cargo de Semillas de Mujer y Fundación Bibliotec.
Auditorio Celsia | 3:30 a 4:15 p.m.
• Presentación del libro “Gilberto y yo”, de Aura Rocío Restrepo (Testigo Editorial)
Auditorio Colombia | 4:00 a 4:45 p.m.
• Taller “Tejiendo lazos: habilidades socioemocionales y salud mental”
A cargo de Fundación Smurfit WestRock.
Auditorio Scarpetta Gnecco | 4:00 a 4:45 p.m.
• Conversatorio “Decretando bienestar: Ley de las emociones en acción”
A cargo de Anderson Flores (Casals Colombia).
Auditorio TQ | 5:00 a 5:45 p.m.
Universidades
• Presentación del libro “El turismo: un reto profesional para la administración (CPAE)”, de Ximena Velasco Tafur, Lina Marcela Padilla Delgado e Iván Andrés Ordoñez Castaño
(Universidad de San Buenaventura Cali)
Auditorio GEUP | 2:00 a 2:45 p.m.
• Revista Taller No. 56, por Sergio Esteban García Cardona y Jaime Andrés Osorno Navarro
Auditorio GEUP | 3:00 a 3:45 p.m.
• Presentación de los libros “Conceptos y referencias en teoría de la información y las telecomunicaciones. Aspectos digitales” y “Aspectos analógicos”, de Fernando Vélez Varela, Ciro Antonio Dussán Clavijo y Yesid Eugenio Santafé Ramón
(Universidad Santiago de Cali)
Auditorio GEUP | 4:00 a 5:45 p.m.
• Presentación del libro “Mi viaje: familias que enseñan, familias que aprenden”
(Pontificia Universidad Javeriana Cali)
Auditorio GEUP | 6:00 a 6:45 p.m.
• Presentación del libro “Cartilla: Esquematización conceptual de los principales filósofos y teóricos del derecho”
(Pontificia Universidad Javeriana Cali)
Auditorio GEUP | 7:00 a 7:45 p.m.
Infantil
• Presentación del libro “El cielo de los peces”, de Violeta Olarte Rebellón
Carpa Infantil | 2:00 a 2:45 p.m.
• Taller “Susurrador de monstruos”
A cargo de LuaBooks
Carpa Infantil | 3:00 a 4:00 p.m.
• Actividad “Instrucciones para despertar una mariposa: yoga, poesía y mándala”
A cargo de Biblioteca Comfandi.
Carpa Comfandi | 4:00 p.m.
Mujeres de letras
• Presentación del libro “Flashes en el camino”, de Carmiña Navia Velasco
Conversa con Felipe Salazar.
Auditorio TQ | 6:00 a 6:45 p.m.
• Presentación del libro “Una vida en la danza. Gloria Castro” (Gaceta)
Conversa con Édgar Collazos
Auditorio Colombia | 7:00 a 7:45 p.m.
Soy local
• Presentación del libro “Un pájaro en mi boca”, de Natalia Fernández-Ruiz (Olmo Ediciones)
Auditorio Celsia | 2:30 a 3:15 p.m.
• Presentación del libro “Oroazul de colibríes”, de Dora Luz Muñoz de Cobo
Auditorio Colombia | 3:00 a 3:45 p.m.
• Charla “Narración gráfica social”
A cargo de Daniel Alejandro Collazos, en alianza con Estímulos Cali.
Auditorio Celsia | 7:15 a 8:00 p.m.
• Narración oral escénica
Coordinación: Colectivo de Narración Oral Institución Universitaria IPC y cuenteros invitados.
Café Valparaíso Juanambú, Av. 9 Nte. #9-31, Granada | 7:00 p.m.