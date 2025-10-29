Feria del Libro de Cali 2025: eventos y programación del 29 de octubre

La FIL Cali cumple diez años y pone en el centro la lengua, la cultura y los autores colombianos. Foto: FIL Cali

En su décima edición, la Feria Internacional del Libro de Cali 2025 rinde homenaje a Colombia como país invitado, después de haber contado con naciones como Japón, México y Francia. Reconocer a Colombia como eje de una feria internacional representa, además, una invitación a valorar la fuerza del español como puente cultural y a celebrar la creación literaria en todas sus formas.

El evento también contará con una nueva zona infantil y un auditorio permanente dedicados a actividades familiares que promueven la lectura desde la niñez.

La feria cuenta con entrada libre desde las 10:00 a.m. hasta las 8:00 p.m. Además, permite el ingreso de mascotas.

Programación de la Feria del Libro de Cali 2025 | Miércoles 29 de octubre

Ver para leer

Presentación del libro “Sí hay infierno, sí hay diablo, sí hay karma”, de Samael Aun Weor

A cargo de Lorena Leyes (AGEAC Librum Colombia).

Auditorio TQ | 3:00 a 3:45 p.m.

• Presentación de las obras “Contra la oscuridad” y “Bajo las estrellas”, de Catalina Estrada y Camilo Jaramillo

A cargo de Diego Aristizábal y Luisa Restrepo.

Auditorio Celsia | 5:00 a 6:00 p.m.

• Taller “Los tótems de nuestro mundo”

A cargo de El Jardín de Sakura.

Carpa Infantil | 5:30 a 6:15 p.m.

• Celebración de los cinco años del Club de Lectura Celsia

A cargo de Diego Aristizábal.

Auditorio Celsia | 6:00 a 7:00 p.m.

• Presentación del libro “Los ojos del señor oscuro”, de Jhon Darry Arias

Carpa Infantil | 6:30 a 7:15 p.m.

• Presentación del libro “La epopeya de los hijos de Changó en las Américas”, de Darío Henao Restrepo

Participan Alexander Erazo, Gabriela Cantor y Jaisully Durán.

Auditorio TQ | 7:00 a 7:45 p.m.

Colombia, país homenajeado

• Conversatorio “La vorágine: 100 años de lecturas”

Participan María Alejandra Pautassi y Carlos Guillermo Páramo.

Organiza Banco de la República.

Auditorio Colombia | 2:00 a 2:45 p.m.

• Conferencia “Del dolor al canto: la herencia de Barba Jacob”

A cargo de Juan Fernando Aguilar.

Auditorio Colombia | 5:00 a 5:45 p.m.

• Presentación del libro “Afrodiasporidad”, de William Mina Aragón

Auditorio Colombia | 6:00 a 6:45 p.m.

Bibliotecas

• Presentación del libro “La vida es fascinante, solo hay que mirarla con las gafas correctas”, de Sofía Zapata

Carpa Bibliotecas que Tejen | 2:00 a 3:00 p.m.

• Cineforo “Pura Sangre” — Homenaje a Ciudad Solar y al director Luis Ospina

A cargo de Camilo Antury y Kindy Maya.

Carpa Bibliotecas que Tejen | 3:00 a 5:00 p.m.

• Conversatorio “Hacia una política pública LEO en Cali”

Participan Leidy Johana Higidio, Didier Álvarez, Luis Bernardo Yepes y Alexandra Patiño.

Carpa Bibliotecas que Tejen | 5:00 a 7:00 p.m.

Pensar el hoy

• Conversatorio “Aula Global IAI: innovación educativa para cerrar brechas de aprendizaje”

A cargo de Fundación Carvajal.

Auditorio Scarpetta Gnecco | 2:00 a 3:45 p.m.

• Encuentro de género y bibliotecas

A cargo de Semillas de Mujer y Fundación Bibliotec.

Auditorio Celsia | 3:30 a 4:15 p.m.

• Presentación del libro “Gilberto y yo”, de Aura Rocío Restrepo (Testigo Editorial)

Auditorio Colombia | 4:00 a 4:45 p.m.

• Taller “Tejiendo lazos: habilidades socioemocionales y salud mental”

A cargo de Fundación Smurfit WestRock.

Auditorio Scarpetta Gnecco | 4:00 a 4:45 p.m.

• Conversatorio “Decretando bienestar: Ley de las emociones en acción”

A cargo de Anderson Flores (Casals Colombia).

Auditorio TQ | 5:00 a 5:45 p.m.

Universidades

• Presentación del libro “El turismo: un reto profesional para la administración (CPAE)”, de Ximena Velasco Tafur, Lina Marcela Padilla Delgado e Iván Andrés Ordoñez Castaño

(Universidad de San Buenaventura Cali)

Auditorio GEUP | 2:00 a 2:45 p.m.

• Revista Taller No. 56, por Sergio Esteban García Cardona y Jaime Andrés Osorno Navarro

Auditorio GEUP | 3:00 a 3:45 p.m.

• Presentación de los libros “Conceptos y referencias en teoría de la información y las telecomunicaciones. Aspectos digitales” y “Aspectos analógicos”, de Fernando Vélez Varela, Ciro Antonio Dussán Clavijo y Yesid Eugenio Santafé Ramón

(Universidad Santiago de Cali)

Auditorio GEUP | 4:00 a 5:45 p.m.

• Presentación del libro “Mi viaje: familias que enseñan, familias que aprenden”

(Pontificia Universidad Javeriana Cali)

Auditorio GEUP | 6:00 a 6:45 p.m.

• Presentación del libro “Cartilla: Esquematización conceptual de los principales filósofos y teóricos del derecho”

(Pontificia Universidad Javeriana Cali)

Auditorio GEUP | 7:00 a 7:45 p.m.

Infantil

• Presentación del libro “El cielo de los peces”, de Violeta Olarte Rebellón

Carpa Infantil | 2:00 a 2:45 p.m.

• Taller “Susurrador de monstruos”

A cargo de LuaBooks

Carpa Infantil | 3:00 a 4:00 p.m.

• Actividad “Instrucciones para despertar una mariposa: yoga, poesía y mándala”

A cargo de Biblioteca Comfandi.

Carpa Comfandi | 4:00 p.m.

Mujeres de letras

• Presentación del libro “Flashes en el camino”, de Carmiña Navia Velasco

Conversa con Felipe Salazar.

Auditorio TQ | 6:00 a 6:45 p.m.

• Presentación del libro “Una vida en la danza. Gloria Castro” (Gaceta)

Conversa con Édgar Collazos

Auditorio Colombia | 7:00 a 7:45 p.m.

Soy local

• Presentación del libro “Un pájaro en mi boca”, de Natalia Fernández-Ruiz (Olmo Ediciones)

Auditorio Celsia | 2:30 a 3:15 p.m.

• Presentación del libro “Oroazul de colibríes”, de Dora Luz Muñoz de Cobo

Auditorio Colombia | 3:00 a 3:45 p.m.

• Charla “Narración gráfica social”

A cargo de Daniel Alejandro Collazos, en alianza con Estímulos Cali.

Auditorio Celsia | 7:15 a 8:00 p.m.

• Narración oral escénica

Coordinación: Colectivo de Narración Oral Institución Universitaria IPC y cuenteros invitados.

Café Valparaíso Juanambú, Av. 9 Nte. #9-31, Granada | 7:00 p.m.

