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Fernanda Trías habla de la memoria y el dolor que perdura en su libro “Miembro fantasma”

En esta antología de cuentos, la autora uruguaya reflexiona sobre los dolores que persisten, a pesar de que pensemos que hace mucho debieron haberse ido.

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Santiago Gómez Cubillos
Santiago Gómez Cubillos
22 de julio de 2026 - 12:00 p. m.
Fernanda Trías también es conocida por novelas como "El monte de las furias" y "Mugre rosa". Por este último recibió el Premio Nacional de Literatura (Uruguay, 2020).
Fernanda Trías también es conocida por novelas como "El monte de las furias" y "Mugre rosa". Por este último recibió el Premio Nacional de Literatura (Uruguay, 2020).
Foto: Fernanda Montoro

Hablemos de la idea del “miembro fantasma”, porque no solo le da título a este libro y a uno de los cuentos, sino que funciona como un concepto que atraviesa a cada uno...

En “Miembro fantasma”, uno de los personajes siente su pie amputado. Dice el cuento: “Los médicos tienen un nombre para eso, ¿sabe? Miembro fantasma. Es como un engaño del cerebro, imagínese, una red de nervios que sigue enviando señales de algo que ya no existe”. Me pareció que esa imagen era muy poderosa, porque aunaba muchos de los relatos, si no todos, que tenía escritos durante esa época.

La idea iba mucho más allá del síndrome concreto y de este personaje y se vinculaba, en términos simbólicos o metafóricos, con una experiencia que todos...

Santiago Gómez Cubillos

Por Santiago Gómez Cubillos

Periodista apasionado por los libros y la música. En El Magazín Cultural se especializa en el manejo de temas sobre literatura.@SantiagoGomez98sgomez@elespectador.com
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