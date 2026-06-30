Fernando Araújo: “En este país no tengo un referente moral ni intelectual”

Por Laura Camila Arévalo Domínguez
Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico.@lauracamilaadlarevalo@elespectador.com
Por Valentina Matiz Bernal
Periodista de la Universidad del Rosario y realizadora audiovisual. Interesada en temas de moda, cultura y derechos humanos.@matiz0910mmatiz@elespectador.com
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