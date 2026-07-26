“Los pueblos más fuertes son los que han aprendido a comprender su memoria”

Fernando Vicario trabajó en OEI Colombia como asesor para los programas de cultura. Foto: Encuentros Iberoamericanos de productores escénicos.

Fernando Vicario llevaba muchos años queriendo escribir una novela. Su trabajo en la gestión cultural siempre le había impedido dedicarle el tiempo que exige un proyecto de esa naturaleza. Cuando por fin pudo hacerlo, la historia comenzó a aparecer lentamente alrededor de un personaje obligado a mentir para sobrevivir después de perder una guerra. Así nació Enzo, el protagonista de su más reciente novela, un hombre que no puede regresar al lugar al que pertenece y que descubre que la única forma de seguir viviendo consiste en ocultar quién es...