Algunas de las películas más esperadas para el Festival de Cannes 2024

"All we imagines as light", "Megapolis" y "Grand tour" son algunos de los filmes para esperados en Cannes 2024. Foto: Archivo Particular

Al parecer, nadie se atrevería a refutar un acuerdo mundial: el Festival de Cannes es la meca de la cinefilia. Y como en toda religión, los jerarcas que la dominan viven en el exceso. La horda de peregrinos que cada año procesionan por la Croisette llega con la tarea primordial de escoger entre una abundancia que deja ver la soberbia del festival y sacia la gula cinéfila de esos peregrinos. Estas son algunas de las películas que la crítica considera “imprescindibles” dentro de este festín.

Bird

Escrita y dirigida por Andrea Arnold, la directora inglesa que apareció en este mismo festival en 2006 llevándose el Premio del Jurado con el thriller sicológico Red Road. En el elenco se encuentran Barry Keoghan y a Franz Rogowski, dirigidos en el retorno a la ficción de la directora después de casi una década y luego del documental Cow, que se estrenó hace un par de años. Esta película es un coming-of-age de dos hermanos cuyo padre es interpretado por Keoghan. Rogowski encarna a Bird. En la cabeza de algún cinéfilo avezado saltará el recuerdo de A Bronx Tale.

Megalopolis

Para esta película, Francis Ford Coppola se gastó, aproximadamente, 120 millones de dólares de su dinero para producirla. El ganador de dos Palmas de Oro (La conversación, 1974; Apocalypse Now, 1979) vuelve por séptima vez a Cannes con este proyectocon el que se juega su legado en medio de la búsqueda por la distribución. Adam Driver protagoniza una historia futurística sobre la reconstrucción de una gran ciudad. Eleanor Coppola, esposa y coequipera del director, murió recientemente, por lo que se espera emotividad durante el estreno de este filme en el Gran Teatro Lumiere.

Grand Tour

Esta película narra la huida a Asia de Edward, quien no se quiere casar con su prometida Molly. Ella se muestra divertida con el nerviosismo de su amado, así que decide seguirle en el viaje. Esta es la historia con la que Miguel Gomes convenció a Thierry Fremaux, y al resto de su combo, para volver a la Competencia Oficial. Gomes, quien en 2015 mostró en tres episodios su adaptación de Las mil y una noches y cautivó a la crítica y al público, dice querer mostrar el mundo real tal y como es, “pero la ficción hace parte de ese mundo real”.

All We Imagine as Light

La India llevaba tres décadas sin aparecer en Competición. Payal Kapadia es la directora escogida para el regreso de un país con más de 800 películas anuales. Esta ficción narra la historia de dos enfermeras enamoradas en Mumbai y los trucos que deben emplear para resolver cuestiones con sus amores. Kapadia llega a la ficción tres años después de su documental A Night of Knowing Nothing, ganador del Ojo de Oro, premio entregado al Mejor Documental mostrado en Cannes en 2021.

The Shrouds

David Cronenberg es otro de los habituales en Cannes con sus adaptaciones o sus películas de horror corporal o corporativo. Vincent Cassel, Diane Kruger y Guy Pearce protagonizan una historia en la que para hablar con los muertos se ha dejado la ouija de lado y se recurre a cierto dispositivo tecnológico.

Parthenope

Esta es la apuesta de otro asistente usual a la Competencia Oficial de Cannes: Paolo Sorrentino. El autor llega por cuarta vez a este festival, pero aún no tiene una Palma de Oro. Parténope es el nombre de este filme, como la ciudad, como la sirena. Gary Oldman está en el protagónico. Después de que Loro y Fue la mano de Dios, las dos producciones anteriores de Sorrentino, quedaran fuera de Cannes, la crítica espera que esta película tenga el canto embellecedor de las sirenas y le gane la Palm d’Or.

Kinds of Kindness

En esta película, el griego Yorgos Lanthimos vuelve a ser guionista junto a Efthimis Filippou. Una obra que llega apenas unos meses después de la muy comentada e igualmente premiada Pobres Criaturas. En este trabajo, el director propone un tríptico entre un hombre común perdido en la vida, un policía con su mujer desaparecida en el mar y alguien con un don especial. Desde los afiches promocionales se espera un salto al mundo exótico que Lanthimos ha venido creando.

Más allá de la competencia oficial

The Damned, de Roberto Minervini, se presenta en la sección Una cierta mirada. El cineasta, productor y músico italiano vuelve a la ficción después de una década en el mundo de los documentales. Diez años de exploración de los ‘slumdogs’ (”Quién quiere ser millonario?) de Estados Unidos. MInervini se caracteriza por una mirada empática hacia la marginalidad y lo más oscuro y anárquico de la condición humana. La pregunta que surge: ¿cómo se muestra lo anterior en una narración naturalista durante un invierno estadounidense de 1862 en medio de la Guerra Civil?

Christmas Eve in Miller’s Point es un título sonoro en la Quincena de los cineastas y no por el poco conocido Tyler Taormina, pero sí por su productor Michael Cera, quien además protagoniza junto a otras figuras del cine de Estados Unidos: Francesca Scorsese y Sawyer Spielberg. Una comedia que se planta en la cena de Navidad de la familia Balsano con cierta rebelión juvenil ante el patriarca.

Y otras: Anora, del infaltable Sean Baker; Mi bestia, de Camila Beltrán, que es la cara de Colombia en ACID —festival paralelo—; The Girl with the Needle, del danés Magnus von Horn; Rumours, del cineasta canadiense Guy Maddin (The Forbidden Room, 2015); Caught by the Tides, de Jia Zhang Ke (Ash is Purest White, 2019); Oh, Canada, de Paul Schrader.