Festival de Cine de Bogotá abre convocatoria para “Pintando el cine” hasta el 10 de agosto

Una de las obras que ha participado en el Festival de Cine de Bogotá. Foto: Cortesía

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Este año tendrá lugar la quinta edición de Pintando el cine. Una exposición en la que las artes plásticas dialogan con el universo cinematográfico. La muestra la organiza el Festival de Cine Bogotá en asocio con la Galería Paradigma.

Desde sus inicios, el Festival de Cine de Bogotá ha trabajado con artistas nacionales y extranjeros en el diseño de su imagen. Cada uno de los afiches promocionales del Festival de Cine ha sido realizado por un artista nacional o extranjero de reconocida trayectoria. Obras de Enrique Grau, Carlos Jacanamijoy, Beatriz González, Antonio Seguí, Sandro Chia y Miguel Ángel Rojas han hecho parte de la imagen del Festival. El afiche del año anterior fue una pintura de Guillermo Londoño y el de este año es una obra de Manuela Echeverri. Además, el Círculo Precolombino, la máxima distinción que otorga el Festival de Cine de Bogotá, es un diseño de Antonio Grass y el Ícono Precolombino, reconocimiento otorgado a personalidades del séptimo arte, es réplica de una pieza de Nadín Ospina,

En las ediciones anteriores de Pintando el cine se han presentado obras de artistas importantes de la plástica nacional, como David Manzur, Álvaro Barrios y Carlos Salas.

La convocatoria para participar en la muestra está abierta al público hasta el 10 de agosto. El equipo de la Galería Paradigma estará a cargo de la selección de las obras y de la curaduría, que incluirá pintura, fotografía, escultura y demás expresiones de la tradición plástica. Después de esa fecha se le informará al artista si su obra fue seleccionada. La exposición tendrá lugar en las instalaciones de la Galería Paradigma en Bogotá.

Conozca las bases para participar en el siguiente enlace: https://www.galeriaparadigma.com/about-1

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