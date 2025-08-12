Festival de Cine de Locarno premia a cineasta iraní condenado a azotes en público

El director Mohammad Rasoulof recibió el Premio de la Paz en Locarno, en el marco del centenario de los Acuerdos de 1925. Foto: EFE - JALAL MORCHIDI

El cineasta iraní Mohammad Rasoulof recibió este lunes el Premio de la Paz en el Festival de Cine de Locarno, en reconocimiento al conjunto de sus obras de tintes poético, social y político, por las cuales fue condenado el año pasado por el régimen de Teherán a ocho años de prisión y azotes en público, aunque logró huir del país antes de su detención.

El jurado del premio destacó la forma en que las películas de Rasoulof exploran temas como la libertad, la responsabilidad individual y la dignidad humana. Como ejemplos mencionó La vida de los demás, premiada con el Oso de Oro en la Berlinale de 2020; La semilla del higo sagrado, que obtuvo el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cannes en 2024; y, antes de estas, Un hombre de integridad (2017) y Adiós (2011).

La primera de esas películas aborda la pena de muerte en Irán, mientras que la segunda trata sobre la lucha de las mujeres por la libertad y fue rodada de forma clandestina dentro del país.

El Festival de Locarno comentó que el galardón fue otorgado en el día que dedica a la diplomacia y que tiene el objetivo de honrar a figuras del ámbito cultural que se han distinguido por promover la paz, la diplomacia y el diálogo entre los pueblos.

Al mismo tiempo, el premio fue creado para resaltar el papel de Locarno como símbolo del diálogo y la coexistencia pacífica, y para conmemorar el centenario de los Tratados de Locarno de 1925, una serie de acuerdos con los que se buscaba garantizar la paz y la estabilidad en Europa occidental después de la Primera Guerra Mundial.

Este martes, el público tendrá la oportunidad de conocer en persona a Rasoulof en una conversación en el marco del Festival.

En 2025, la Ciudad de Locarno, en colaboración con numerosos actores regionales, nacionales e internacionales, estableció un amplio programa de eventos diseñado para explorar y promover los valores de la paz y el diálogo entre los pueblos, y este premio se inscribe en ese enfoque.