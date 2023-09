Festival de Cine Verde de Barichara, así será la edición que homenajea a Toto Vega

Afiche del Festiver 2023 diseñado por Andrés Cajigas. Foto: Cortesía

El Festival de Cine Verde de Barichara, que llega a su 13° edición, pone de protagonista historias medioambientales, haciendo un llamado a su cuidado y de los recursos. En esta edición Juliana Paniagua se estrena como directora del festival, luego de haber recibido el cargo de su madre Nórida Rodríguez.

Además de su objetivo de resaltar esfuerzos medioambientales, el festival también pretende mostrar a Barichara y la región donde se encuentra como destino turístico. La convocatoria para que proyectos audiovisuales participaran en esta edición del festival cerro el pasado 30 de junio. Entre las películas en competencia se encuentran “Raíces azules”, “Renjifo”, “Sofía volverá”, “La tierra de las aves”, entre otras. El festival cuenta con 52 películas en competencia, de 18 países, entre ellos Turquía, Tanzania, Haití, Noruega, España, Reino Unido, Brasil, Argentina, Alemania y Colombia. “En la convocatoria recibimos más de 180 películas, lo que fue una sorpresa porque este año abrimos mucho más tarde y el tiempo de postulación fue más corto. Esto nos habla del compromiso de los realizadores de vincularse al festival, pues estuvieron atentos y enviaron sus obras”.

“Mi reto es lograr hacer esta edición con todo lo que conlleva y poder seguir haciéndolo, aunque ⅔ de la organización ya no estén conmigo”, afirmó Paniagua, referenciando el fallecimiento de Vega, quien fue también su figura paterna durante 10 años. El Festival de CIne Verde de Barichara se realiza con el apoyo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia - TIC.

Esta edición homenajeará a Vega. Sobre esto, Nórida Rodríguez, actual gerente de RTVC aseguró que “Festiver es producto del amor... del amor a la naturaleza, al cine, del amor entre una pareja, del amor a un lugar, a una región y a un país. Aunque nos resulte inconcebible el festival sin Toto, la idea de no hacerlo es devastadora. ¿Cómo no honrar su obra, su pasión, su sueño de continuar adelante? ¿Cómo no honrar sus últimas palabras? La impronta de Toto pervive en todo lo que es Festiver, cuyo equipo seguirá trabajando con la misma pasión y compromiso”.

Entre los invitados se encuentran el productor español Loris Omedes; la directora de BoliviaLab, Viviana Saavedra y la directora del festival medioambiental canadiense Planet in Focus, Katherine Bruce. Como novedad estará Diego Palomino, realizador y gestor cultural, que nos acompaña como parte de una alianza entre Festiver y el Festival de Cine de Ancash (Perú). Sobre la curaduría de este año, Paniagua aseguró que: “Nosotros nunca asignamos una temática anual porque al ser ya un festival centrado en el medio ambiente no lo vemos necesario. Nos gusta ver cómo cada año los mismos realizadores son quienes ponen la agenda hablando de los temas más relevantes desde el contexto de cada uno, y mostrando la relación entre el hombre y su entorno”.