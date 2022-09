Curiosidad por lo que pasó, por los que ya no están

Esta edición del Festival Internacional de Historia está inmersa en la celebración de los 450 años de fundación hispánica de Villa de Leyva.

La historiadora María Teresa Calderón dice que la frase “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla” es un lugar común. Según ella, la historia no se repite: es fruto de temas estructurales que tienen que ver con la coyuntura, las contingencias, etc. “El pasado no se puede reconstruir, pero sí nos deja unos indicios y, a partir de nuestro presente, los historiadores revisamos ese pasado para contestar a las preguntas que nos plantea el ahora. Un historiador muy importante, fundador de Los Annales, la gran escuela francesa, lo dijo de una manera muy linda: ‘Los historiadores preguntamos desde la vida al mundo de la muerte’”, contó Calderón, quien también fue directora del Centro de Estudios en Historia (Cehis) de la Universidad Externado de Colombia.

Gustavo López, presidente del Festival Internacional de Historia de Villa de Leyva, no está de acuerdo. Para él, la frase sí tiene fundamento: entiende la historia como la plataforma que permite abordar el presente para proyectar el futuro y sostiene que revisar hechos pasados da pistas para revisar qué fue lo que la humanidad, en circunstancias relativamente similares, dejó de hacer o, por el contrario, hizo bien o a tiempo. A qué actos, giros o decisiones se les atribuyen las grandes pérdidas o evoluciones del curso de nuestra historia.