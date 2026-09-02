“El FIMSAC da apoyo emocional y espiritual a través de las músicas sagradas”

Marianna Piotrowska es la directora del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá. / Archivo particular Foto: JOSE VEIRA - JOSE VEIRA

Ya han pasado 15 años desde la primera edición, ¿cómo ve esta trayectoria en retrospectiva?

No sé en qué momento pasaron 15 ediciones y, en el proceso, cuatro gobiernos y una pandemia. En medio de todo esto, hemos aprendido a autosostenernos, un logro que ha sido muy significativo. Hace 15 años, la música sacra era tan poco escuchada en la escena cultural de Bogotá y crear este espacio que nos permitiera encontrarnos en torno a lo sagrado, a lo espiritual a través de la música, ha sido maravilloso y creo que la respuesta del público ha sido muy positiva.

Nuestra programación abarca diferentes géneros, diferentes estilos y épocas, y...