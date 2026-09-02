Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“El FIMSAC da apoyo emocional y espiritual a través de las músicas sagradas”

El próximo 4 de septiembre comenzará una nueva edición del Festival Internacional de Música Sacra en Bogotá. Su directora, Marianna Piotrowska, habló sobre la trayectoria del evento y lo que esta nueva edición trae.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
02 de septiembre de 2026 - 01:13 p. m.
Marianna Piotrowska es la directora del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá. / Archivo particular
Marianna Piotrowska es la directora del Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá. / Archivo particular
Foto: JOSE VEIRA - JOSE VEIRA

Ya han pasado 15 años desde la primera edición, ¿cómo ve esta trayectoria en retrospectiva?

No sé en qué momento pasaron 15 ediciones y, en el proceso, cuatro gobiernos y una pandemia. En medio de todo esto, hemos aprendido a autosostenernos, un logro que ha sido muy significativo. Hace 15 años, la música sacra era tan poco escuchada en la escena cultural de Bogotá y crear este espacio que nos permitiera encontrarnos en torno a lo sagrado, a lo espiritual a través de la música, ha sido maravilloso y creo que la respuesta del público ha sido muy positiva.

Nuestra programación abarca diferentes géneros, diferentes estilos y épocas, y...

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura.@Andreajc1406ajaramillo@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

FIMSAC

Festival Internacional de Música Sacra

Bogotá

Música Sacra

Conciertos en Bogotá

Marianna Piotrowska

FIMSAC 2026

¿Cuándo se celebrará el Festival Internacional de Música Sacra de Bogotá en 2026?

¿Qué es la música sacra?

¿Qué cantantes vienen a Bogotá en 2026?

Música Sacra Bogotá

Concierto de música sacra

Festival de música sacra Bogotá 2026

 

Guillermo Gonzalez(8126)Hace 10 minutos
¿Dónde está la programación del Festival?
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.