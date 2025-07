Festival Gabo 2025: conozca los eventos gratuitos para el 27 de julio

Agrupación Afrolegends. Foto: Jorge Danilo Bravo Reina

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hasta este domingo 27 de julio, la capital se llenará de periodismo e historias con la decimotercera edición del Festival Gabo, el cual ha tenido más de 100 eventos gratuitos en toda la ciudad.

La programación cuenta con múltiples actividades en diferentes escenarios, desde su sede principal en el Gimnasio Moderno, hasta el Centro de Felicidad de Chapinero y algunas bibliotecas públicas de la ciudad.

Para su tercer día, se realizarán 28 eventos en simultáneo en sus sedes, los cuales abordaran temáticas como periodismo cultural, la verdad en tiempos de desinformación, memorias de la guerra y la migración, masculinidades en disputa, cine documental y literatura accesible, entre otros.

A continuación presentamos algunos de los eventos destacados en las diferentes sedes.

Talleres

‘Códigos y relatos: inteligencia artificial en la producción audiovisual’ 10:00 a. m. – 2:00 p. m. Centro Felicidad Chapinero – Calle 82 #10-69 Con Jorge Caballero (GusanoFilms y Artefacto) y Anna Giralt Gris (Artefacto)

‘Historias (Re)Conectadas: un enfoque renovado para narración digital’10:00 a. m. – 2:00 p. m. Aula de artes plásticas – Centro Felicidad Chapinero Con Sara Trejos (Sillón Estudios)

‘Herramientas para la cobertura electoral’ 11:00 a. m. – 1:00 p. m.Aula múltiple – Centro Felicidad Chapinero Con Mariana Alvarado

‘Narrar personas, no personajes: una guía para el perfil periodístico’ 3:00 p. m. – 7:00 p. m. Aula de música – Centro Felicidad ChapineroCon Jon Lee Anderson (The New Yorker)

‘Coca: palabra, sabor, futuro’ 3:00 p. m. – 5:00 p. m.Aula múltiple – Centro Felicidad Chapinero Con Dora Troyano

Proyecciones

‘EN LA CALIENTE: Historias de un guerrero del reguetón’ 10:30 a. m. – 12:00 p. m.Multiplex Cine Colombia – C.C. Avenida Chile

‘La Casa’ 11:00 a. m. – 1:00 p. m.Multiplex Cine Colombia – C.C. Avenida ChileCon Eva Villaseñor y Álvaro Santana Acuña

‘Para vivir: el implacable tiempo de Pablo Milanés’ 5:00 p. m. – 6:00 p. m.Teatro Urbano – Centro Felicidad Chapinero Con Fabien Pisani (The Cuban Joint)

Exposiciones

‘Fotografiar el mundo del mañana’10:00 a. m. – 6:00 p. m.Auditorio – Gimnasio Moderno de Bogotá

‘Donde duele: vernos de cerca para cuidar la salud mental’10:00 a. m. – 6:00 p. m.Centro Felicidad Chapinero