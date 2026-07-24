Festival Gabo, Vino al Parque y teatro: la agenda cultural para este fin de semana en Bogotá

Vino al Parque 2026 Foto: Cortesía

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Octava edición de Vino al Parque

Fecha: del 24 al 26 de julio.

Lugar: parque Museo El Chicó.

Entrada: COP 59.900.

Detalles del evento: este encuentro reunirá más de mil etiquetas de vino, una cuidada propuesta gastronómica, música en vivo, catas, activaciones de marca y espacios “pet friendly” pensados para disfrutar al aire libre. En esta oportunidad, el festival presenta Esencia Local, un concepto que rinde homenaje a la identidad latinoamericana y a esa forma tan colombiana de convertir cualquier encuentro en un motivo para brindar.

Cómo la historia de Colombia atraviesa la novela y salta a la pantalla

Fecha: viernes 24 de julio.

Lugar: Gimnasio Moderno de Bogotá - Carrera 9 # 74 - 99.

Entrada: libre.

Detalles del evento: la historiadora Diana Uribe y la guionista Natalia Santa exploran los puentes entre el siglo XX colombiano, la obra de García Márquez y la serie de “Cien años de soledad”. Una conversación sobre el poder de las historias que nos definen como pueblo.

Primeros días en cartelera de “El gran viaje”

Género: animación.

Duración: 75 minutos.

Dónde ver: Cine Colombia.

Detalles del evento: cuatro semillas de un diente de león son las únicas supervivientes de una serie de explosiones nucleares que están destruyendo la Tierra. Lanzadas al cosmos, emprenderán una aventura inolvidable para encontrar un nuevo hogar donde puedan establecerse como especie.

Maestros y maestras del Caribe colombiano

Fecha: 25 de julio.

Lugar: Teatro Colón.

Entrada: desde COP 25.000.

Detalles del evento: a través de un recorrido por ritmos como el bullerengue, la tambora, la cumbia, el pilón, el chandé, la música de banda y las rondas tradicionales infantiles, el concierto propone un viaje sonoro que conecta distintos territorios, instrumentos y formas de entender la música como patrimonio vivo.

“La maestra”

Fecha: julio 25 y 26 a las 7:30 p. m.

Lugar: Teatro La Mama.

Entrada: entre COP 30.000 y COP 40.000.

Detalles del evento: este clásico del teatro colombiano de Enrique Buenaventura muestra, a través de la tragedia de una maestra de escuela campesina, la crudeza de la violencia rural que azota a gran parte de Colombia y la vulnerabilidad de la mujer en el conflicto armado. Adaptación original del grupo Oriru Teatro.

Ricardo Arjona en concierto

Fecha: domingo, 26 julio 2026

Lugar: Movistar Arena.

Entrada: desde COP 180.000.

Detalles del evento: “Lo que el seco no dijo” suma una nueva oportunidad para vivir el universo de relatos urbanos de Ricardo Arjona. En un formato cercano y directo, el guatemalteco vuelve a encontrarse con una audiencia que ha hecho de esta gira un fenómeno en la ciudad.

Proyección “Detrás de la guerra” en el Festival Gabo 2026

Fecha: domingo, 26 de julio.

Lugar: sala 3 - Cine Colombia - Centro Comercial Avenida Chile.

Entrada: libre.

Detalles del evento: documental realizado entre Caracol Televisión y la periodista Catalina Gómez Ángel. “Detrás de la guerra” sigue a un grupo de colombianos que viajan a Ucrania en uno de los momentos más crudos del conflicto entre ese país y Rusia, y terminan inmersos en una guerra ajena, en la que han decidido participar por razones que a menudo parecen confusas.

El horizonte del periodismo cultural

Fecha: Sábado, 25 de julio a la 1 p.m.

Lugar: Teatro Urbano – Centro Felicidad Chapinero – Calle 82 #10 – 69.

Entrada: libre.

Detalles del evento: en la franja de “Charlas” del Festival Gabo, se hablará sobre el presente de este oficio. En medio de la velocidad impuesta, hay todavía una semilla de resistencia que germina: los medios, las voces y los formatos que se empeñan en sostener lugares para pensar el mundo y entender la producción cultural como algo más que entretenimiento o consumo.

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