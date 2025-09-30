Festival Nacional de la Música Colombiana: así puede participar

Durante el evento, los artistas invitados, como Katie James, representarán la diversidad de expresiones musicales de nuestro país. Foto: juansebastianpinilla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con un concierto inaugural en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de Ibagué, la Fundación Musical de Colombia dará apertura a la convocatoria nacional del 40º Festival Nacional de la Música Colombiana, que se celebrará en marzo de 2026.

La invitación está abierta a artistas, compositores y agrupaciones de todo el país, que podrán participar en los distintos concursos y encuentros que conforman esta fiesta declarada Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación.

El concierto de apertura que dará inicio a la convocatoria nacional del festival

El próximo 2 de octubre a las 6:00 p.m., en el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo de Ibagué, se realizará el evento inaugural de la versión número 40 del Festival Nacional de la Música Colombiana, programada para marzo de 2026.

En el marco del concierto, la Fundación Musical de Colombia entregará la distinción “Tiple de Oro Garzón y Collazos” a la Gobernadora del Tolima, Adriana Magaly Matiz Vargas, y a la Alcaldesa de Ibagué, Johanna Ximena Aranda Rivera, por su respaldo a los procesos culturales en la región.

Allí, además, se reunirán tres duetos femeninos ganadores del título “Princesas de la Canción” en distintas ediciones del Festival:

Dueto Luar (2025): Ana María Rodríguez Monroy (primera voz), Martha Elena Díaz Peña (segunda voz y guitarra), acompañadas por Daniel Cortés Parra en el tiple. Presentarán oficialmente su nuevo álbum.

Dueto Camino Real (2024): Vanessa Sáenz Ríos y Heidy Mallerly Castro Turriago, acompañadas por Fabio Alexander Gómez Rodríguez (pianista) y Jesús Augusto Castro Turriago (flauta traversa).

Dueto Entre Cantos (2019): Hermanas Paula Andrea y Aura María García Gutiérrez, con el acompañamiento de David Ocampo Ciro en la bandola.

Invitados especiales

El evento contará también con la participación de agrupaciones y artistas de amplio recorrido en la escena nacional como Los Gaiteros de San Jacinto, la agrupación tradicional de la costa caribe con más de 80 años de historia; Katie James, cantautora colombo-irlandesa con una trayectoria internacional y fusión de ritmos andinos y celtas; Rondalla Ibaguereña, agrupación coral-instrumental femenina con repertorio tradicional colombiano; la Orquesta Sinfónica Infantil Santa Cecilia, conformada por 60 niños del Liceo Musical Santa Cecilia; entre otros.

Lanzamiento de la convocatoria nacional del festival para 2026

Durante el evento se dará apertura oficial a la convocatoria nacional para los concursos y encuentros que conformarán el Festival de 2026, declarado Patrimonio Cultural y Artístico de la Nación.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el 30 de noviembre, permitiendo la participación de artistas, compositores y agrupaciones de todo el país en distintas categorías.

Entre las modalidades incluidas en esta convocatoria se encuentran:

El 32° Concurso Nacional de Duetos “Príncipes de la Canción”, destinado a duetos vocal-instrumentales que interpreten música tradicional colombiana.

El 29° Concurso Nacional de Composición “Leonor Buenaventura”, orientado a autores de obras inéditas inspiradas en los aires andinos colombianos.

El 21° Encuentro Nacional “Los niños al encuentro de la Música Colombiana”, que fomenta el relevo generacional en la interpretación del repertorio nacional.

El 17° Concurso Departamental de Interpretación Musical “Cantalicio Rojas”, dirigido a talentos del Tolima en las modalidades vocal e instrumental.

El 13° Encuentro Nacional Universitario, para estudiantes de instituciones de educación superior que trabajan repertorios de raíz colombiana.

El 11° Encuentro Nacional “Músicas de las Regiones”, que destaca las expresiones musicales de diferentes zonas del país.

El 8° Encuentro Departamental de Duetos “Silva y Villalba”, que resalta el trabajo vocal-instrumental de duetos tolimenses.

Cada una de estas categorías tiene requisitos específicos, como la presentación de grabaciones, partituras o propuestas inéditas. Las bases completas, así como los formularios de inscripción, estarán disponibles en los canales oficiales de la Fundación Musical de Colombia. El proceso será gratuito y evaluado por jurados especializados en música tradicional.

Los interesados pueden comunicarse para obtener más información al número 310 625 9345, donde también se coordina la entrega de manillas VIP para asistir al concierto de lanzamiento.