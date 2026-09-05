Festival Son de Negro de Santa Lucía, Atlántico, es declarado patrimonio de la Nación

Danza Son de Negro en el Carnaval de Barranquilla. Foto: Eduardo Márceles Daconte

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El Festival Nacional Son de Negro de Santa Lucía, Atlántico, fue declarado Patrimonio Histórico, Étnico y Cultural de la Nación, así lo dio a conocer Miller Soto, el vocero del Gobierno de Abelardo de la Espriella, en un video difundido este 4 de septiembre por la ministra de las Culturas, Paola Holguín.

“No se trata solamente de una fiesta, se trata de memoria viva del Caribe. El Son de Negro es una tradición construida durante generaciones por las comunidades de esta región, con una profunda herencia afrocaribeña. Proteger esa tradición es proteger una parte de lo que somos como nación. Por eso el respaldo del presidente va más allá de una firma”, señaló Soto.

El proyecto de ley había sido aprobado en junio, en cuarto y último debate, por la plenaria de la Cámara de Representantes y la declaratoria quedó establecida en la Ley 2622 de agosto de 2026, firmada por la ministra Holguín. La norma contempla recursos de los presupuestos de la Nación, el departamento y el municipio para la construcción de la Casa Museo Son de Negro, su dotación y funcionamiento.

La ley también autoriza a los gobiernos nacional, departamental y municipal a destinar recursos para fortalecer las actividades culturales, musicales y artísticas que se desarrollan alrededor del festival, así como para crear y fortalecer escuelas de formación cultural.

Otro de los puntos es que se autoriza al Gobierno nacional, a través de los ministerios de Culturas y de Comercio, a contribuir al “fomento, salvaguardia, internacionalización, promoción, protección, divulgación, financiación y conservación” de los valores culturales que se originan alrededor del Festival Nacional Son de Negro.

El evento cultural surgió en 1996, a partir de un trabajo de investigación encabezado por el profesor Manuel Antonio Pérez Herrera junto con otros profesionales de Santa Lucía, quienes buscaban recuperar las tradiciones culturales del municipio.

“Llegar hasta aquí no fue fácil. Dimos una lucha importante en el Congreso de la República, tocamos puertas, sumamos voluntades y defendimos en cada escenario el valor que tiene nuestra tradición para Santa Lucía y para Colombia”, señaló el alcalde de Santa Lucía en una publicación de redes sociales tras conocerse la declaratoria.

El mandatario local resaltó, además, el papel de quienes han mantenido viva esta expresión cultural: “Este logro les pertenece a quienes durante generaciones han cuidado y transmitido el Son de Negro”.

Alexander Jordán, gestor cultural de Santa Lucía, dijo a Blu Radio que el reconocimiento también puede representar un impulso económico. “Nos ayuda a crecer como festival, nos fortalece nuestra danza de negros, y sin duda alguna, económicamente también nos favorece”.

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