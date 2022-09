Un libro sobre las ilimitadas formas de amistad en la infancia

Mariana Ruiz Johnson (izquierda) y Jairo Buitrago, autores de 'Formas de hacer amigos', en la Fiesta del Libro de Medellín. Foto: Cortesía

El texto del colombiano Jairo Buitrago y las ilustraciones de la argentina Mariana Ruiz Johnson se unen para dar vida a “Formas de hacer amigos”, un libro infantil que enumera, desde el humor, cómo se pueden entablar relaciones de amistad. Debes sentarte bajo un árbol inmenso o saludar a ese chico tímido que no le dice ‘hola’ a nadie. En este libro álbum el protagonista, un sapo, aprende no solo a crear lazos amistosos con otros, entre ellos un pájaro, una abeja y un cactus, sino también consigo mismo. El escritor habló con El Espectador sobre la obra.

Hablemos de la historia del libro. ¿Cómo nació Formas de hacer amigos?

Simplemente quería hacer un libro que me divirtiera y creo que esa es la mejor razón para querer escribir y dibujar uno. Pero también quería reflejar la complejidad de los que significa la amistad en la niñez, que no es lo mismo cuando crecemos. Es libre, efímera, extraña y feliz.

¿Cómo dotar de humor un libro para niños?

Las niñas y los niños tienen una buena relación con lo desenfadado, la clave es esa, ser directos y no subestimar su conocimiento del mundo, un poquito de maldad, de escatología, hasta de humor negro no le hacen mal a un buen libro. Ellas y ellos saben reírse también de su entorno, de la vida en casa, de la autoridad, la escuela…

¿Cómo es el trabajo en conjunto con Mariana Ruiz? ¿Cómo se complementan sus trazos y tu pluma?

El trabajo con Mariana fue de complicidad desde el comienzo, ambos tenemos un sentido del humor parecido, y ella supo entender desde el comienzo el balance entre ingenuidad e inocencia que tiene como atmósfera el libro.

¿Qué retos supone tratar el concepto de la amistad cuando la obra se dirige a la infancia?

En la amistad para los niños y niñas, como dije antes, es tan libre y simple, que resulta complicado intentar cercarla con sentimentalismo. En realidad la amistad que me gusta mostrar es la de la realidad, que no sino es una mezcla de tristeza y diversión, decepciones, alegría y dolor, altibajos.

Entiendo que desde su postura los libros de niños no deben ser particularmente pedagógicos ni moralizantes. ¿De dónde viene esta idea de privilegiar la intención literaria?

Porque escribo historias y no normas de comportamiento. Formas de hacer amigos no es un manual para hacer amigos, aunque el título lo diga, es la aventura de la vida, como lo es conocer personas, si siguieras las instrucciones de hacer amigos del libro no sabemos que podría pasar. Es un libro para divertirse y celebrar la amistad. Tampoco estoy en contra de la pedagogía y los libros, me encanta que los libros ilustrados estén en las escuelas y que también tengan su faceta educativa. ¿Qué sería de nosotros los autores e ilustradores sin las escuelas? Hay muchas niñas y niños que solo tienen acceso a los libros ilustrados en su escuela porque no los tienen en casa.

¿Cómo fue su experiencia en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín 2022?

La Fiesta del Libro es la mejor feria de Latinoamérica, al menos en las que los autores se sienten más libres y queridos. El aire, las iguanas, los árboles, es única y fue hermoso ver Formas de hacer amigos ya en las bibliotecas de Medellín. También presentamos ¡Ugh! Una historia del Pleistoceno, de Babel Libros, y tuve una conversación sobre el conflicto en Colombia y libros para niños con la escritora Marcela Velasquez Guiral.