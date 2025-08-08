No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Florencia: la creación del primer capitalismo

Con el comienzo de las primeras transacciones bancarias, realizadas fundamentalmente en Florencia a finales del siglo XIII, se inició una transformación social, artística y económica que llevó a los mercaderes a ser conscientes de que con dinero podían ser como los aristócratas y tener grandes posesiones y títulos. Fue la revolución del primer capitalismo, gestada desde abajo y con el trabajo de los artesanos.

Fernando Araújo Vélez
08 de agosto de 2025 - 10:05 p. m.
"El matrimonio Arnolfini", de Jan van Eyck, representa no solo a una pareja del siglo XV, sino también la importancia de la propiedad, según la historiadora Lisa Jardine.
Foto: Jan van Eyck

La fusión del arte con el comercio, del dinero con la seguridad, de las facilidades económicas y la creación, fue uno de los sucesos que contribuyeron a forjar El renacimiento, y de algún modo, quedó retratado en un cuadro de Jan van Eyck, “El matrimonio Arnolfini”. Según la historiadora Lisa Jardine, la obra de Van Dick no fue solo un retrato de una pareja del siglo XV, sino una muestra de la importancia de la propiedad. La composición, como lo dejó escrito en su libro “Wordly goods”, fue un “tributo a la mentalidad del comerciante de éxito:...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
