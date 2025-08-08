Florencia: la creación del primer capitalismo

"El matrimonio Arnolfini", de Jan van Eyck, representa no solo a una pareja del siglo XV, sino también la importancia de la propiedad, según la historiadora Lisa Jardine. Foto: Jan van Eyck

La fusión del arte con el comercio, del dinero con la seguridad, de las facilidades económicas y la creación, fue uno de los sucesos que contribuyeron a forjar El renacimiento, y de algún modo, quedó retratado en un cuadro de Jan van Eyck, “El matrimonio Arnolfini”. Según la historiadora Lisa Jardine, la obra de Van Dick no fue solo un retrato de una pareja del siglo XV, sino una muestra de la importancia de la propiedad. La composición, como lo dejó escrito en su libro “Wordly goods”, fue un “tributo a la mentalidad del comerciante de éxito:...