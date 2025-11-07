Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

El Magazín Cultural
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Forenses”: la representación de un cuerpo ausente

Con tintes experimentales, Forenses, película dirigida por Federico Atehortúa, permite identificarse con la desaparición y un territorio que está en reconstrucción.

Sandra Fernández – samifernandezc@gmail.com
07 de noviembre de 2025 - 07:02 p. m.
Fotograma de Forenses, película de Federico Atehortúa, en la que un mapa de Colombia se convierte en metáfora del territorio marcado por las desapariciones forzadas y la búsqueda de la verdad.
Fotograma de Forenses, película de Federico Atehortúa, en la que un mapa de Colombia se convierte en metáfora del territorio marcado por las desapariciones forzadas y la búsqueda de la verdad.
Foto: Archivo particular

Sin explicar, cuando un ser querido desaparece, no se esfuma del todo. El ser querido encuentra la manera de recordarlo, de buscarlo en otros rostros, otros olores, otros objetos y hasta otras voces. Lo suficiente para lograr mantenerlo con vida mientras la búsqueda se hace eterna. Las causas de su desaparición: circunstanciales. Guiadas por una fuerza maligna que arrastra todo a su paso.La aceptación y el valor de ya no buscar la vida en ese rostro amado, sino sus rastros: los huesos, sus huellas, su nombre.

Según la RAE, desaparecer es pasar...

Por Sandra Fernández – samifernandezc@gmail.com

Conoce más

Temas recomendados:

Federico Atehortúa

PremiumEE

Cine colombiano

Katalina Ángel

Desaparecidos en Colombia

desaparición forzada

antropología forense

película Forenses

documental colombiano 2025

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.