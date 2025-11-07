“Forenses”: la representación de un cuerpo ausente

Fotograma de Forenses, película de Federico Atehortúa, en la que un mapa de Colombia se convierte en metáfora del territorio marcado por las desapariciones forzadas y la búsqueda de la verdad. Foto: Archivo particular

Sin explicar, cuando un ser querido desaparece, no se esfuma del todo. El ser querido encuentra la manera de recordarlo, de buscarlo en otros rostros, otros olores, otros objetos y hasta otras voces. Lo suficiente para lograr mantenerlo con vida mientras la búsqueda se hace eterna. Las causas de su desaparición: circunstanciales. Guiadas por una fuerza maligna que arrastra todo a su paso.La aceptación y el valor de ya no buscar la vida en ese rostro amado, sino sus rastros: los huesos, sus huellas, su nombre.

Según la RAE, desaparecer es pasar...