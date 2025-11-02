Logo El Espectador
Foro La Tercera Orilla 2025: talleres, cine y diálogos de educación en Cali

La agenda se desarrollará del 4 al 6 de noviembre en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura con entrada libre.

Redacción Cultura
03 de noviembre de 2025 - 01:44 a. m.
El Foro La Tercera Orilla 2025 promueve la educación como espacio de construcción de paz a través de la palabra, el cuerpo y el arte.
Foto: Foro La Tercera Orilla
El Foro de Educación La Tercera Orilla regresa con su tercera edición, enfocada en reconocer la educación como un espacio de construcción de paz a través del cuerpo, la palabra, los oficios y el arte. Del 4 al 6 de noviembre, Cali y territorios cercanos recibirán encuentros entre artistas, académicos, cultores y líderes comunitarios para debatir y reflexionar sobre la educación como práctica social.

La edición 2025 se organiza en cuatro líneas: Escuelas Abiertas, Diálogos, Conferencias y Agenda Artística y Pedagógica, que buscan trasladar la educación a distintos espacios de la ciudad.

“La Tercera Orilla es un territorio donde la palabra, el arte y la educación se encuentran para construir una cultura de paz. Solo una sociedad que reconoce sus oficios, sus voces y sus memorias puede ser verdaderamente libre”, afirmó Betsimar Sepúlveda, directora del foro.

El evento cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, Emcali, la Universidad Javeriana, Comfandi, El Espectador, RTVC y Fundación Pares.

A continuación, compartimos los eventos y actividades que tendrán lugar en el Foro en los próximos días.

Programación principal en Cali

Teatro Municipal Enrique Buenaventura

4 de noviembre

  • 6:00 p.m. – 6:20 p.m.: Protocolo de apertura
  • 6:20 p.m. – 6:30 p.m.: Performance artístico
  • 6:30 p.m. – 8:00 p.m.: Diálogo “Cuando el duelo navega: del Magdalena al Caribe”.

Invitadas: Hismenia Carrasquilla, Patricia Nieto, María Matilde Rodríguez

  • 8:00 p.m. – 8:45 p.m.: Concierto De Mar y Río y diálogo “Dos poetas: Cine, literatura y ética”

Invitado: Ubeimar Ríos con Betsimar Sepúlveda

5 de noviembre

  • 6:00 p.m. – 6:20 p.m.: Apertura
  • 6:20 p.m. – 6:45 p.m.: Diálogo imposible “Cuatro orillas, cuatro saberes, cuatro puntos cardinales de la paz”
  • 6:45 p.m. – 7:15 p.m.: Conferencia “¿Es Colombia un país violento por naturaleza?”
  • 7:15 p.m. – 8:00 p.m.: Concierto Carlos Pala y conferencia “Poética de la existencia” Invitado: Joan-Carles Mèlich (España)
  • 8:00 p.m. – 8:45 p.m.: Conversatorio con líderes comunitarios y estudiantes

6 de noviembre

  • 6:00 p.m. – 6:20 p.m.: Apertura
  • 6:20 p.m. – 6:50 p.m.: “Acupuntura de la ciudad” y conferencia “¿Cómo narrar a un país en clave poética del cine?”
  • 6:50 p.m. – 7:30 p.m.: Diálogo imposible “Ríos, las venas abiertas de un país por narrar”
  • 8:15 p.m. – 8:45 p.m.: Concierto Big Band (Punto Baré).

Escuelas Abiertas: talleres y actividades en otros territorios

4 de noviembre

  • Centro Cultural Comfandi

Taller experiencial “Cerebro, emociones y resiliencia” – Invitado: Belisario Valbuena (10:00 a.m.)

  • Universidad del Valle, sede Central Buga

Diálogo-taller “La cámara como memoria y resistencia” – Invitado: Mamo Amado (10:00 a.m.)

  • Restaurante El Ringlete

“Fogón y memoria: del Magdalena al Pacífico” – Invitada: Chela Cocina

5 de noviembre

  • Universidad Javeriana de Cali

Diálogo-Taller: Ética de la compasión y lógica de la crueldad. Invitado: Joan - Carles Mélich. (10:00 a.m.)

  • Estrella de Siloé

Cine para todos bajo la misma estrella: Proyección de la película “Los Reyes del Mundo” y diálogo de los que sobran sobre esa cosa llamada educación con Laura Mora, directora de la película (3:00 p.m. - 6:00 p.m.)

6 de noviembre

  • INPEC Palmira

Libertad en 35mm: Proyección de la película “Un poeta” (7:00 a.m.)

Diálogo con el protagonista de “Un poeta”. Invitado: Ubeimar Ríos. (9:00 a.m.)

  • Palmira. Escuela Municipal de Arte Ricardo Nieto, Auditorio de la Ema

Diálogo-Taller: “La vocación del remo: poesía para navegar las emociones”. Invitado: Carlos Pala. (10:00 a.m.)

  • Universidad del Valle, Sede Meléndez, Auditorio 2

Diálogo: La literatura como memoria y resistencia. Invitada: Ahlam Bsharat. (11:00 a.m.)

13 de noviembre

  • Palmira. Escuela Municipal de Arte Ricardo Nieto, Auditorio de la Ema

Taller “Memoria en movimiento: reconciliando el cuerpo con sus recuerdos”. Invitado: Gery Salazar. (10:00 a.m.)

  • Universidad del Valle, Sede Meléndez, Auditorio 2

Diálogo: La literatura como memoria y resistencia. Invitada: Ahlam Bsharat. (11:00 a.m.)

