Fragmento de “Irónica, satírica y rebelde: Silvia Galvis Ramírez”

Silvia Galvis Ramírez (24 de noviembre de 1945 - 20 de septiembre de 2009) fue una periodista, politóloga y escritora colombiana, considerada entre las más importantes de Colombia por su trabajo en medios como Vanguardia Liberal, El Espectador y Cambio 16. Foto: Archivo Particular

“En casi dos mil años de inapelable existencia, el Santo Padre, sus purpúreos cardenales y sus diligentes monseñores han divulgado encíclicas, incinerado sabios, coronado vírgenes y canonizado mártires, con el fin único de reducir la sexualidad humana a un invento de Satanás para pervertir las almas; sobre todo, si esas almas nacen con cuerpo de mujer”.

A Silvia Galvis hay que leerla siempre. Eso lo saben de sobra en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en la Universidad Industrial de Santander. Las dos instituciones se unieron en una...