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Fragmento de “Irónica, satírica y rebelde: Silvia Galvis Ramírez”

En este libro, ocho investigadores exploran el periodismo de Galvis, su ironía y sus críticas al poder. Fue presentado en la Feria Ulibro 2026.

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Farouk Caballero
04 de septiembre de 2026 - 12:01 a. m.
Silvia Galvis Ramírez (24 de noviembre de 1945 - 20 de septiembre de 2009) fue una periodista, politóloga y escritora colombiana, considerada entre las más importantes de Colombia por su trabajo en medios como Vanguardia Liberal, El Espectador y Cambio 16. 
Silvia Galvis Ramírez (24 de noviembre de 1945 - 20 de septiembre de 2009) fue una periodista, politóloga y escritora colombiana, considerada entre las más importantes de Colombia por su trabajo en medios como Vanguardia Liberal, El Espectador y Cambio 16. 
Foto: Archivo Particular

“En casi dos mil años de inapelable existencia, el Santo Padre, sus purpúreos cardenales y sus diligentes monseñores han divulgado encíclicas, incinerado sabios, coronado vírgenes y canonizado mártires, con el fin único de reducir la sexualidad humana a un invento de Satanás para pervertir las almas; sobre todo, si esas almas nacen con cuerpo de mujer”.

A Silvia Galvis hay que leerla siempre. Eso lo saben de sobra en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y en la Universidad Industrial de Santander. Las dos instituciones se unieron en una...

Por Farouk Caballero

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