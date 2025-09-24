Fragmento de “El cielo está vacío”, la nueva novela de Sara Jaramillo Klinkert

Sara Jaramillo Klinkert y la portada de su nueva novela. En 2020, Lumen publicó su novela autobiográfica "Cómo maté a mi padre", finalista del Premio Nacional de Novela en Colombia. Foto: Cortesía Penguin y Ricardo Quesada

Recibo el mensaje justo cuando he dejado de esperarlo.

Dice: «Tal vez me recuerde. Deseo verla. Llego en dos días».

Hace años no tengo noticias de él. Ignoro si sigue viviendo en Inglaterra, si aún es profesor universitario, si todavía usa sombreros aterciopelados de copa alta, si carga dentro del bolsillo secreto de su abrigo un pañuelo con las iniciales de su nombre bordadas. Supongo que perdió las pocas pelusas blancuzcas que ondeaban alrededor de su cabeza, hasta debió haber olvidado los poemas de Lord Byron que recitaba de memoria para...