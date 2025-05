Fragmento de “Identidad nómada”, del novelista francés J. M. G. Le Clézio

El escritor francés Jean-Marie Gustave Le Clézio tiene 85 años de edad. Es originario de una familia de Bretaña emigrada a la isla Mauricio, África, en el siglo XVII. Ese cruce de sangre viajera, que incluso lo trajo a vivir con los indígenas embera en la frontera entre Pánamá y Colombia, se refleja en su nueva obra. Foto: EFE - Rodrigo Jimenez

Una infancia en la guerra

He tenido la buena y la mala suerte de nacer durante la guerra, pero resulta que los niños que nacen en una guerra están especialmente atentos a las desgracias y a las dificultades de la vida. Me acuerdo perfectamente de los bombardeos, por entonces mi madre, mi abuela, mi hermano y yo vivíamos en Niza. Mi padre era médico en África. La guerra nos había separado. No lo conocí hasta la edad de diez años. Cuando terminaron los conflictos, hicimos un viaje a Nigeria durante el cual vi por primera vez a mi padre....