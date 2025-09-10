No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Fragmento de “Los espantos de mamá”, la nueva novela de Gilmer Mesa

Random House publica esta ficción inspirada en el barrio Aranjuez de Medellín y en “La divina comedia” de Dante. Tras perder su trabajo, un hombre acepta un puesto burocrático en el Cementerio General. Allí se encontrará con los espantos de la ciudad y su mamá será su refugio.

Gilmer Mesa * / Especial para El Espectador
10 de septiembre de 2025 - 04:00 p. m.
Gilmer Mesa: nació en 1978 en Medellín, Colombia. Es licenciado en Filosofía y Letras y magíster en Literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Es profesor en varias universidades de la ciudad. Es autor de La cuadra (Random House, 2016), ganadora del Premio de la Cámara de Comercio de Medellín, de Las Travesías (Random House, 2021) y Aranjuez (Random House, 2023).
Foto: Camila Granados Arango

El primer día

«Por mí se va a la ciudad doliente;

por mí se entra en el dolor eterno;

por mí se llega a la perdida gente».

Dante Alighieri – Infierno, Canto III v. 1-3

¡¡¡Devuélvanme a mis hijos!!!, gritó como recibimiento en mi primer día de trabajo una mujer desgastada y flaca, apostada en la entrada del Cementerio General, mujer que luego se convertiría en mi compañía constante y en la razón de mi permanencia en ese puesto, al que llegué empujado por mi antigua amistad con Jorgito, un compañero de clases,...

