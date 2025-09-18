Francisco Leal Buitrago: un legado para siempre

Francisco Leal Buitrago, profesor emérito y fundador de la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Andes. Foto: Universidad de Los Andes

Hace unos días se cumplió el primer año del fallecimiento de Francisco Leal Buitrago, uno de los padres de las ciencias sociales y la ciencia política en Colombia. Además de ser un gran arquitecto institucional, desarrolló una significativa obra plasmada en libros, artículos académicos, entrevistas y columnas en El Espectador y en otros medios.

Para conmemorar el primer aniversario de su partida, su esposa, la socióloga Magdalena León Gómez, y Daniel Navas, director de la Fundación El Libro Total, presentaron la semana pasada la Biblioteca virtual Francisco Leal Buitrago, que podrá ser consultada, de manera interactiva, gratuita y desde cualquier lugar del mundo. Se puede acceder a ella a través del enlace www.ellibrototal.com y navegar para disfrutar esta obra esencial para estudiantes, profesionales y cualquier otra persona interesada en conocer la realidad colombiana.

Durante la presentación de la Biblioteca, Magdalena León resaltó la importancia de contar con la obra de “Pacho” dentro del Libro Total. Lo consideró como el “más merecido y mejor homenaje” a su compañero de vida, lo que sin lugar a duda es una forma ideal de “mantener vivo el espíritu de Pacho, un ser humano que quiso entender cómo funciona nuestra sociedad para ayudar a hacerla mejor”.

María Emma Wills, politóloga, primero discípula y luego colega de Francisco Leal, hizo una reseña de sus 87 años de vida, desde sus años en el Ejército y pasando por sus estudios de sociología en la Universidad Nacional, la maestría allí mismo, y su doctorado en la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. Relató que, en la Universidad de los Andes, creó la maestría en ciencia política y fue el primer decano de la Facultad de Ciencias Sociales y, en la Nacional, fundó el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, IEPRI, y luego se desempeñó como vicerrector general.

Por su parte, el historiador y sociólogo Gonzalo Sánchez realizó un repaso a su obra, tras recordar que fundó la revista Análisis Político de la Universidad Nacional y la Revista de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Dentro de los grandes campos temáticos de su producción intelectual estuvo la formación y el funcionamiento del Estado, que incluyó análisis del aparato legislativo y su comportamiento. Sánchez resaltó el libro premiado Clientelismo, el sistema político y su expresión regional y mencionó sus trabajos sobre los partidos políticos.

Otra área temática que ocupó a Francisco Leal fue la seguridad y las Fuerzas Armadas, dentro de la que se destaca el libro El oficio de la guerra: la seguridad nacional en Colombia, así como un buen número de ensayos cuyo hilo conductor es “la seguridad nacional”, tanto en Colombia como en América Latina. Sánchez también se refirió a sus estudios sobre las transformaciones de la guerra y la diversificación de sus actores, y sobre la relación entre guerra y paz. Mencionó su biografía, Al paso del tiempo, que permite conocer los varios aspectos de su vida, en medio de los enormes cambios que sufrió Colombia.

Queda así la extensa y relevante obra de Francisco Leal abierta a todas las personas que deseen consultarla en El Libro Total.

