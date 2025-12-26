Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Françoise Sagan: juventud, temeridad y disrupción (Plumas transgresoras)

La obra de esta escritora se caracterizó por ser dinámica y fluida, con personajes con sensibilidad psicológica. Su pasión por los automóviles y la velocidad, además de una vida disoluta, la convirtieron en un símbolo de libertad y desidia.

Mónica Acebedo
26 de diciembre de 2025 - 12:00 a. m.
El seudónimo “Sagan” lo tomó de un personaje (la princesa de Sagan) de “À la recherche du temps perdu” (“En busca del tiempo perdido”), de Marcel Proust.
“La libertad de pensar, y de mal pensar y de pensar poco, la libertad de elegir yo misma mi vida, de elegirme a mí misma. No puedo decir “de ser yo misma” puesto que no era más que un barro moldeable, pero sí la libertad de rechazar los moldes”.

Buenos días tristeza

La primera novela de Françoise Sagan, Bonjour tristesse (Buenos días, tristeza), escrita cuando la autora tenía diez y ocho años y publicada en 1954, la catapultó a la escena literaria francesa. Con su pluma transgresora y, sobre todo, con esta novela, afirmó Stefan...

Mónica Acebedo

