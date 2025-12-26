Françoise Sagan: juventud, temeridad y disrupción (Plumas transgresoras)

El seudónimo “Sagan” lo tomó de un personaje (la princesa de Sagan) de “À la recherche du temps perdu” (“En busca del tiempo perdido”), de Marcel Proust. Foto: Cortesía

“La libertad de pensar, y de mal pensar y de pensar poco, la libertad de elegir yo misma mi vida, de elegirme a mí misma. No puedo decir “de ser yo misma” puesto que no era más que un barro moldeable, pero sí la libertad de rechazar los moldes”.

Buenos días tristeza

La primera novela de Françoise Sagan, Bonjour tristesse (Buenos días, tristeza), escrita cuando la autora tenía diez y ocho años y publicada en 1954, la catapultó a la escena literaria francesa. Con su pluma transgresora y, sobre todo, con esta novela, afirmó Stefan...