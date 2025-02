Frankenstein, Fleabag, Hamlet y más obras de teatro que podrá ver en salas de cine

Benedict Cumberbatch y Jonny Lee Miller protagonizan el montaje teatral de "Frankenstein". Foto: Cortesía Cine Colombia - Catherine Ashmore

El director Danny Boyle, conocido por películas como “Trainspotting” y “Quién quiere ser millonario”, estuvo detrás del montaje teatral de “Frankenstein”, protagonizado por Benedict Cumberbatch (Hamlet, Sherlock de la BBC) y Jonny Lee Miller (Elementary, Trainspotting).

“Este Frankenstein de 2011, es una de las puestas en escena más exitosas en la historia del National Theatre Live. Convertido en un clásico, esta adaptación teatral de la obra de Mary Shelley explora temas atemporales como la responsabilidad científica, el abandono paternal y la naturaleza del bien y el mal”, se lee en un comunicado.

¿Cómo ver la obra de teatro de “Frankenstein” en salas de cine?

“Frankenstein” es la tercera obra del National Theatre Live que llega este año a las salas de Cine Colombia. La pieza se proyectará en 13 salas seleccionadas de ocho ciudades, entre las que se encuentran Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chía, Manizales y Medellín. La obra tendrá el horario de 12:00 p. m. los días 15 y 16 de febrero.

Las obras del National Theatre Live

Además de “Prima Facie” y “Vanya”, que se presentaron en pasadas semanas, y de “Frankenstein” que se presenta este fin de semana. Otras tres obras pasarán por las pantallas de las salas de cine. En los mismos horarios y salas de las diferentes ciudades se presentarán las siguientes piezas del teatro británico:

Fleabag

Escrita e interpretada por Phoebe Waller-Bridge (Killing Eve) y dirigida por Vicky Jones, Fleabag es un monólogo original de la desgarradora vida de su protagonista, contado en clave de comedia negra. Se presenta los días 8 y 9 de marzo.

Present Laughter

Mientras se prepara para embarcarse en una gira internacional, la vida colorida del actor estrella Garry Essendine (Andrew Scott) corre el riesgo de salirse de control. Consumido por una creciente crisis de identidad y mientras sus relaciones, de todo tipo, pelean por su atención, los pocos días que le quedan a Garry en casa se convierten en un torbellino caótico de amor, sexo, pánico y búsqueda de sentido. Se presenta el 22 y 23 de marzo.

Hamlet

El nominado al Premio de la Academia Benedict Cumberbatch (Doctor Strange, The Imitation Game, The Power of the Dog) asume el papel principal en la gran tragedia de Shakespeare, una interpretación universalmente elogiada por su complejidad emocional y profundidad psicológica. Benedict Cumberbatch humaniza a este Hamlet, como un personaje que lucha con conflictos internos que aún resuenan hoy: el duelo, la venganza y la identidad. Su actuación ha sido descrita como “intensamente visceral”. Se presenta el 5 y 6 de abril.