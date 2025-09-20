Franklin Ramos recibió Homenaje a la Trayectoria en Festival Internacional de Jazz

Franklin Ramos es también asesor de imagen. Foto: Laura Salomon

¿Qué sensaciones le genera recibir este reconocimiento en un lugar importante como lo es Mompox?

Imagínate recibir un homenaje en este pueblo que me vio nacer... En estas calles por las que corría a pie descalzo y me golpeaba con las ventanas de las casas de arquitectura barroca de Mompox. Me hace inmensamente feliz. Porque no hay nada que lo regocije más a uno que el mismo pueblo donde naciste, la gente con la que has compartido y con lo que has vivido. No tengo palabras, de verdad es muy emocionante.

¿Cómo cree que su trabajo le ha aportado al posicionamiento de la moda y la belleza colombiana a nivel nacional e internacional?

Lo más importante es reivindicar y reafirmar la belleza de la mujer colombiana y la mujer latina, en general. Para mí, el aporte más importante que he logrado ha sido la democratización de la moda y la belleza. En principio no era mi fin, pero poco a poco, en el transcurso de mi carrera, empecé a descubrir que esa era mi misión. La belleza está reflejada en todo: en mi crianza, en Mompox, en ver el empoderamiento femenino de todas las mujeres, en especial la de mi madre, quedar viuda y con cinco hijos y sacarlos adelante. Eso es belleza, el de todos los puntos, ver y recorrer la arquitectura momposina, las culturas, todas las creencias y leyes y clases de este pueblo, es lo que he podido plasmar en cada uno de mis trabajos.

¿Cuál ha sido el mayor reto de su carrera y cómo lo superó?

De los retos más difíciles de mi carrera es romper los estigmas de que personas como yo nacidas en un pueblo recóndito en Colombia pueden ser grandes.

La crisis más grande fue gracias a un productor de moda que me cerró las puertas. Porque tenía muy poca edad y eso me hizo despertar y entender que para tener éxito hay que tener disciplina, constancia y trabajo y respeto hacia las demás personas. Creo que lo que me popularizó fue llegar a la televisión abierta, hacer todos estos programas donde mi trabajo se mostraba de forma real, como lo fueron todos los realities de moda que hice, que fueron los que hicieron entender que este trabajo no es como la gente cree. Se cree que es superficial, todo light y que todo es pasarelas, modelos, fotógrafos, pero no, es trabajo arduo.

Acaba de recibir un reconocimiento en Mompox. ¿Qué significa para usted este homenaje?

Realmente no me siento como, a veces, ni me la creo, siendo un referente para la gente de moda, de estilo, de belleza, pero yo creo que a veces hay que abrazarse y hay que decirse, “¡Lo logré!" Entonces, ¿qué me hace sentir? ¡Felicidad absoluta!

¿Este reconocimiento lo inspira a emprender nuevos proyectos?

Todos los momentos de mi vida me inspiran a nuevos proyectos. Yo creo que todos los días es una lucha y una iniciativa para poder crear nuevos universos. Este reconocimiento me motiva a darle la oportunidad a muchos que, como yo, soñaron con estar hoy aquí y por qué no merecer un reconocimiento por su labor no solamente en la belleza y en la moda, sino en todo lo que genera Colombia y todo.

¿Cómo le gustaría ser recordado en el mundo del arte, la belleza y la cultura?

Me gustaría ser recordado en el mundo del arte, la belleza y la cultura como alguien que ve la belleza desde todos los aspectos porque para mí la belleza no solamente es física va más allá de lo físico entonces entender que alguien llega a mí y que realmente descubre su verdadera belleza ese es el regalo más grande que se puede llevar una persona en el corazón.

Cuando era niño, ¿qué pensaba de la moda y qué piensa ahora de ese niño que se imaginaba ciertas cosas?

Cuando yo era niño pensaba que la moda era algo cotidiano porque lo veía en mis tías, en mi madre, en mi abuela, que era como la matrona, pero lo veía de una forma cercana. Hoy en día lo veo como una industria gigante que me hizo cumplir mis sueños y más de lo que me imaginaba.

¿Recuerda qué lo motivó a entrar en el mundo de la moda?

Los recuerdos están siempre latentes y tiene que ver con esos momentos claves de mi vida, como fue conocer a los grandes diseñadores de cuando yo llegué a Bogotá, como Hernán Zajar, Silvia Tcherassi, Amelia Toro... Esos grandes que me dieron la oportunidad de poder trabajar para ellos y crear todo lo que he creado. Me debo a esta gran industria, porque estoy seguro de que el trabajo en equipo es lo que te lleva a poder cumplir tus metas.

¿Quién es su ícono de moda?

Podría decir que son varios. Si hablamos de diseñador, podría ser Tom Ford y para mí es increíble Heider Ackermann, marcas como Dries Van Noten que se mantienen en el tiempo y que realmente hablan de lo que para mí representa la moda.