Franz Kafka, “bajo los efectos de la muchacha” (Obras inconclusas XV)

Franz Kafka falleció el 3 de junio de 1924.

“Yo soy literatura y no puedo ni quiero ser otra cosa”, escribió Kafka en sus Diarios el 21 de agosto de 1913. Su vida dependía de la literatura, y la literatura, su percepción de ella y su escritura, dependían de su vida. Mientras escribía hallaba algunos sentidos de vida y comprendía, se encontraba y huía y volvía a encontrarse y profundizaba. Para Estanislao Zuleta, “En la medida en que la escritura contiene en sí misma todos los otros dramas de su vida, por ejemplo, que de su obra dependen sus relaciones con el matrimonio, es que él...