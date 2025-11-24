Logo El Espectador
El Magazín Cultural
Franz Kafka y Max Brod, más allá de la muerte (Obras inconclusas XII) 

Antes de morir, a un mes de cumplir 41 años, Franz Kafka le indicó a su amigo Max Brod que quemara todos los textos y dibujos que encontrara suyos. Sin embargo, Brod no le hizo caso, y durante toda su vida trabajó en y con la obra de su amigo, reconstruyendo o descifrando una de sus principales novelas, “El proceso”.

Fernando Araújo Vélez
24 de noviembre de 2025 - 06:00 p. m.
Franz Kafka (izq.) no había publicado ninguna de sus obras cuando Max Brod, uno de los pocos que sí lo había leído, sostuvo que él era el más grande escritor en lengua alemana del siglo XX.
Foto: Wikicommons

Franz Kafka y Max Brod se conocieron en 1902, luego de una conferencia de Brod sobre Arthur Shopenhauer y Friedrich Nietzsche en la “Sala de lectura y conversación de los estudiantes alemanes” de Praga. Fue Kafka quien buscó a Brod, tal vez para preguntarle por qué había dicho que Nietzsche era un mentiroso, como lo reseñó Guillermo Sánchez Trujillo en su libro “Los secretos de Kafka”. Sin embargo, más allá de las razones, lo cierto fue que desde aquel día fueron amigos y confidentes, el uno, Kafka, creador, escritor, y el otro, Brod, poeta a...

Fernando Araújo Vélez

Por Fernando Araújo Vélez

De su paso por los diarios “La Prensa” y “El Tiempo”, El Espectador, del cual fue editor de Cultura y de El Magazín, y las revistas “Cromos” y “Calle 22”, aprendió a observar y a comprender lo que significan las letras para una sociedad y a inventar una forma distinta de difundirlas.fernando.araujo.velez@gmail.com
