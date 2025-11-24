Franz Kafka y Max Brod, más allá de la muerte (Obras inconclusas XII) 

Franz Kafka (izq.) no había publicado ninguna de sus obras cuando Max Brod, uno de los pocos que sí lo había leído, sostuvo que él era el más grande escritor en lengua alemana del siglo XX. Foto: Wikicommons

Franz Kafka y Max Brod se conocieron en 1902, luego de una conferencia de Brod sobre Arthur Shopenhauer y Friedrich Nietzsche en la “Sala de lectura y conversación de los estudiantes alemanes” de Praga. Fue Kafka quien buscó a Brod, tal vez para preguntarle por qué había dicho que Nietzsche era un mentiroso, como lo reseñó Guillermo Sánchez Trujillo en su libro “Los secretos de Kafka”. Sin embargo, más allá de las razones, lo cierto fue que desde aquel día fueron amigos y confidentes, el uno, Kafka, creador, escritor, y el otro, Brod, poeta a...