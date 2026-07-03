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“Franz”: entre el tormento y la genialidad de Kafka

Ayer se estrenó en Colombia la película dirigida por Agnieszka Holland, que nos muestra desde varios puntos las claves de la vida y obra de uno de los escritores más importantes del siglo.

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Andrés Osorio Guillott
Andrés Osorio Guillott
03 de julio de 2026 - 12:30 p. m.
“Franz”, película inspirada en Kafka, fue dirigida por la polaca Agnieszka Holland.
“Franz”, película inspirada en Kafka, fue dirigida por la polaca Agnieszka Holland.
Foto: URES

En una de las tantas cartas que Franz Kafka le escribió a Felice Bauer, su pareja, y a quien conoció gracias a uno de sus grandes amigos, Max Brod, el autor de “La metamorfosis” y “El proceso” le dijo: “A mis espaldas han quedado semanas de desgana en el trabajo, de dolores de cabeza, de pensamientos que dan vueltas y vueltas eternamente en un estrecho círculo”. En esos renglones se sintetiza lo que fue su vida y lo que fueron algunas razones para escribir y escribir. Eso mismo podría resumir “Franz”, la nueva película de la polaca Agnieszka...

Andrés Osorio Guillott

Por Andrés Osorio Guillott

@A_Osorio1612aosorio@elespectador.com
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Nelson Castillo(11961)Hace 14 minutos
Excelente recomendación, gracias.
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