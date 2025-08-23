“Blanco”, de Han Kang | Fragmentos de lectura

Portada de "Blanco", una novela de Han Kang publicada en 2020.
Foto: Penguin Random House
“Blanco”, de Han Kang, parte de una experiencia personal marcada por la pérdida. Durante su estancia en un país desconocido, la autora sintió la necesidad de escribir en torno a este color, como una forma de dar sentido a la muerte prematura de su hermana, ocurrida pocas horas después de nacer.
A continuación, compartimos algunos fragmentos de lectura de la novela, seleccionados por Isabel López Giraldo:
- “Percibo el tiempo como algo afilado, sobre todo, cuando no me siento bien”.
- “A todos nos ha asaltado un escalofrío como una palpable presencia”.
- “Nicho de piedra en un silencio inmutable”.
- “Como un alma que titubea buscando un lugar donde posarse”.
- “Una persona que se esfuerza por sonreír mientras sufre en silencio”.
- “No es cierto eso de que el tiempo y el dolor todo lo tiñen. No es cierto eso de que todo lo arruinan”.
- “El viejo dolor no había cicatrizado del todo y el nuevo no se había abierto del todo”.
- “Solo los recuerdos del futuro no pueden rememorarse”.
- “Ni hubiera vivido con esos recuerdos rotos dentro de ella, solo para sacarlos y acariciarlos poco antes de su muerte”.
Por Isabel López Giraldo
