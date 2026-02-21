“Como agua para chocolate”, de Laura Esquivel | Fragmentos de lectura

"Como agua para chocolate", de Laura Esquivel, fue originalmente publicada en México en 1989.
Foto: Penguin Random House
Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, es una novela donde la emoción se transmite por otros medios cuando la palabra no alcanza. A través de la cocina, de los rituales domésticos y de una estructura marcada por recetas, el texto explora la herencia invisible de los afectos, los mandatos familiares y el deseo contenido. En estos fragmentos, la lectura se detiene en ese lenguaje alterno, corporal y simbólico, donde lo íntimo revela su fuerza narrativa.
- Para ella reír era una manera de llorar.
- Confundía el gozo de vivir con el de comer.
- Le lanzó una mirada que encerraba todos los años de represión que habían flotado sobre la familia.
- Dentro de las normas de comunicación de la casa no estaba incluido el diálogo.
- Con la misma fuerza con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino.
- Para que recuerdes que el flojo y el mezquino andan doble su camino.
- Entonces lloró en seco y dicen que eso duele más.
- Sólo las ollas saben los hervores de su caldo, pero yo adivino los tuyos.
- La había empezado a matar desde niña, poco a poquito, y aún no le daba el golpe final.
- Así como un poeta juega con las palabras, así ella jugaba a su antojo con los ingredientes.
- El dolor de haber perdido a su cónyuge, prácticamente de recién casados, lo había dejado insensible para el amor todos estos años.
- Cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir.
- Todo podía ser verdad o mentira, dependiendo de que uno se creyera las cosas verdaderamente o no.
- No hay pan que no cueste una torta.
- Obtener el derecho de determinar su propia vida le iba a costar más trabajo del que se imaginaba.
- ¿Pero qué es la decencia? ¿Negar todo lo que uno quiere verdaderamente?
- Se sentía completamente vacía, como un platón al que sólo le quedaban las migajas de lo que fue un excelente pastel.
Por Isabel López Giraldo
