“Como agua para chocolate”, de Laura Esquivel | Fragmentos de lectura

"Como agua para chocolate", de Laura Esquivel, fue originalmente publicada en México en 1989.

Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, es una novela donde la emoción se transmite por otros medios cuando la palabra no alcanza. A través de la cocina, de los rituales domésticos y de una estructura marcada por recetas, el texto explora la herencia invisible de los afectos, los mandatos familiares y el deseo contenido. En estos fragmentos, la lectura se detiene en ese lenguaje alterno, corporal y simbólico, donde lo íntimo revela su fuerza narrativa.

Para ella reír era una manera de llorar.

Confundía el gozo de vivir con el de comer.

Le lanzó una mirada que encerraba todos los años de represión que habían flotado sobre la familia.

Dentro de las normas de comunicación de la casa no estaba incluido el diálogo.

Con la misma fuerza con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino.

Para que recuerdes que el flojo y el mezquino andan doble su camino.

Entonces lloró en seco y dicen que eso duele más.

Sólo las ollas saben los hervores de su caldo, pero yo adivino los tuyos.

La había empezado a matar desde niña, poco a poquito, y aún no le daba el golpe final.

Así como un poeta juega con las palabras, así ella jugaba a su antojo con los ingredientes.

El dolor de haber perdido a su cónyuge, prácticamente de recién casados, lo había dejado insensible para el amor todos estos años.

Cada persona tiene que descubrir cuáles son sus detonadores para poder vivir.

Todo podía ser verdad o mentira, dependiendo de que uno se creyera las cosas verdaderamente o no.

No hay pan que no cueste una torta.

Obtener el derecho de determinar su propia vida le iba a costar más trabajo del que se imaginaba.

¿Pero qué es la decencia? ¿Negar todo lo que uno quiere verdaderamente?