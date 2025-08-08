“En el amor y en la guerra”, de Ildefonso Falcones | Fragmentos de lectura

En el libro "En el amor y en la guerra", Falcones narra los eventos que marcan la vida de Arnau Estanyol en el siglo XV. Foto: Portada Penguin Random House

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En 1442, Arnau Estanyol, nieto del protagonista de La catedral del mar, se encuentra al servicio del rey de Aragón en la conquista de Nápoles. Mientras él está en campaña, sus enemigos aprovechan su ausencia para atacar su hogar y herir a su hijastra, Marina, dejando consecuencias devastadoras.

Con este incidente arranca una nueva entrega de la saga que cubre la segunda mitad del siglo XV, una era de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. A lo largo de esta historia, Arnau será testigo de cómo el mundo cambia radicalmente a su alrededor, mientras él se enfrenta a las traiciones y luchas por proteger a los suyos.

A partir de la lectura realizada por Isabel López Giraldo, compartimos algunos fragmentos de la continuación de La catedral del mar.