“En el amor y en la guerra”, de Ildefonso Falcones | Fragmentos de lectura

En 1442, Arnau Estanyol, nieto del protagonista de La catedral del mar, se encuentra al servicio del rey de Aragón en la conquista de Nápoles. Mientras él está en campaña, sus enemigos aprovechan su ausencia para atacar su hogar y herir a su hijastra, Marina, dejando consecuencias devastadoras.
Con este incidente arranca una nueva entrega de la saga que cubre la segunda mitad del siglo XV, una era de transición entre la Edad Media y el Renacimiento. A lo largo de esta historia, Arnau será testigo de cómo el mundo cambia radicalmente a su alrededor, mientras él se enfrenta a las traiciones y luchas por proteger a los suyos.
A partir de la lectura realizada por Isabel López Giraldo, compartimos algunos fragmentos de la continuación de La catedral del mar.
- “En lugar de ligarse al honor y la nobleza, lo hizo al comercio, el dinero, el vicio y la maldad”.
- “La prudencia, la piedad y la misericordia le parecían cualidades incompatibles con la guerra”.
- “Ese heroísmo procedía más de las amenazas ajenas que del valor propio”.
- “Las guerras afectan al comercio, a la credibilidad, a la confianza y hasta a la amistad”.
- “Mantente en tu lugar, no te rebajes, pero sé comprensivo, generoso y magnánimo”.
- “Una venus que llenaba las estancias y eclipsaba cualquier otra presencia”.
- “Una entereza y distinción tales que la rodeaban de un halo que acallaba bocas y enfriaba soberbias”.
- “Esconden las realidades tras palabras con sentidos varios que después hay que interpretar a riesgo de no acertar”.
- “El dolor se podía esconder tras la compasión o diluirse en las lágrimas de un amor perdido, quizá mezclarse con los rescoldos de pasiones desenfrenadas”.
- “El miedo es un estímulo suficiente para aturdir la más firme de las lealtades”.
- “Lo único que distingue a un hombre de bien es su lealtad, su honor y su palabra”.
- “En su conversión hacia la reclusión perpetua terminó asumiendo la tristeza como forma de vida”.
- “La templanza y la modestia son dos de las cualidades más importantes de un mercader”.
- “Las madres no eran nobles ni humildes, ricas o pobres, cultas o analfabetas; eran madres, simplemente”.
- “El silencio se convirtió en el mayor aliado de los sentidos”.
- “Nadie reina después de muerto”.
- “Su guerra seguía siendo otra, pacífica, culta y cómoda”.
- “Los besos se fueron extinguiendo a medida que se les secó el deseo”.
- “Isabella le había robado el alma, y él había alcanzado la plenitud sabiendo que la portaba ella”.
- “Olvidar y perdonar. La reconciliación requería del perdón, y este no se podía condicionar; debía ser absoluto y sincero”.
- “El dolor, la derrota, la miseria y la cercanía de la muerte unían más que cualquier otro vínculo”.
